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中華男子足球代表隊今（14）日晚間在越南舉行的國際友誼賽迎戰吉爾吉斯，隊長陳柏良完成國家隊生涯第100場A級國際賽的歷史性里程碑，可惜中華隊攻勢始終無法轉化成進球，終場以0：3落敗，本次賽事先後不敵越南、吉爾吉斯，兩戰皆遭對手零封。中華隊由澳洲籍總教練羅斯（Matt Ross）領軍，此役持續由陳柏良擔任隊長並先發出賽，黃秋霖鎮守球門，陳浩瑋、游耀興、黃偉傑與班奇（Jhon Miky Benchy Estama）等人也進入先發陣容。面對身材與對抗能力占優勢的吉爾吉斯，中華隊試圖透過快速傳遞及邊路推進尋找機會，但進入進攻三區後欠缺最後一傳，未能有效威脅對方球門。吉爾吉斯先後攻進3球，中華隊始終無法追回失分，最終以0：3吞敗。中華隊11日首戰以0：2不敵地主越南，此役再遭吉爾吉斯完封，兩場比賽合計失掉5球、未能取得任何一顆進球。儘管未能以勝利紀念重要夜晚，陳柏良仍寫下中華男足歷史新頁。他於2006年2月22日亞洲盃資格賽對伊朗之戰首度披上成人國家隊戰袍，當時僅17歲；相隔超過20年，他成為中華男足史上首位完成100場A級國際賽的球員。陳柏良長年保持中華男足最多出賽與最多進球紀錄，2009年更成為隊史最年輕隊長。從年輕新星到38歲老將，他歷經不同世代、教練團與國家隊環境，仍持續在國際賽扛起隊長責任。賽前陳柏良透過個人社群表示，每次為國出賽都是至高無上的榮譽，並感謝一路並肩作戰的隊友、教練與球迷。過去他也曾因年齡、傷勢及恢復速度，一度萌生退出國家隊的念頭，最終仍選擇留下，朝百場目標前進。