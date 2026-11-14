2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）被視為明年（2027年）11月世界12強賽暨2028年洛杉磯奧運亞洲區資格賽的重要前哨戰，然而中華隊在本屆賽事表現起伏，無緣挺進冠軍戰。對此，日本知名棒球作家中島大輔近期在《亞冠賽開局看見台灣隊的課題與曙光：如何持續與世界頂尖強權抗衡 》文中深入剖析中華隊在賽事中暴露出的課題與曙光，並引述一名經常來台視察中華職棒的美國職棒大聯盟（MLB）球探說法，直言本屆中華隊並未集結太多頂尖好手，同時點出台灣年輕世代在「球速威力」與「人才厚度」上與日本之間仍存在顯著落差。
MLB球探：中華隊本屆並沒有太多優秀的球員參賽
該名MLB球探在觀察本屆中華隊陣容後直言不諱地表示：「這次的台灣代表隊，並沒有太多優秀的球員參賽。」由於APBC設有24歲以下或職棒資歷3年以內的參賽限制，在球探看來，這套陣容並非明年世界12強賽的主力班底，也未囊括所有大聯盟球團正熱切追蹤的頂級潛力股。在這批名單中，該球探唯四點名值得關注的焦點新星，分別是效力日職歐力士的投手陳睦衡、養樂多隊投手徐翔聖，以及樂天桃猿捕手宋嘉翔與富邦悍將三壘手王念好。
從首戰對陣日本以0：5遭完封的比賽中，台日兩國在該年齡層的「選手層厚度」差異一覽無遺。日本隊不僅派出了今年曾征戰世界棒球經典賽（WBC）的中日龍王牌左投金丸夢斗先發7局無失分、飆出追平本季最速的154公里速球，打線前四棒更由正木智也、宗山壘、西川史礁與山口航輝等日職一軍主力坐鎮，光前3棒就聯手掃出8安打、灌進5分打點，硬生生以硬實力壓制中華隊。
台灣球員仍有亮點 林子崴變化球獲稱讚
報導進一步指出，台日之間最顯著的差距在於「投手球速」。近年日職與大聯盟投球全面高速化，MLB平均球速已突破150公里，NPB也緊追在後；反觀中華隊投手群，除了次戰對澳洲第6局登板連發150公里火球化解危機的台鋼雄鷹投手張誠恩之外，其餘多數投手的直球均速僅落在145公里上下。當國內聯賽缺乏能投出頂尖球速與銳利變化球的現代型投手時，台灣打者在國際賽場上突然面對金丸夢斗這類頂尖左投，自然難以在短時間內適應。
不過，中華隊在本屆賽會中也展現出令對手棘手的獨特優勢與光明面。首戰先發的樂天桃猿左投林子崴雖然失掉3分，但賽後連單季轟出38發全壘打的日本強打山口航輝都坦言：「對方先發投手的球路比想像中還要會跑，變速球與指叉球很多，而且每顆球的位移軌跡都不同，根本難以分辨。」
變化球的威力在次戰中華隊以6：4逆轉擊敗澳洲隊時發揮得淋漓盡致。曾與美職海盜隊簽約、在美國小聯盟體系磨練的澳洲隊先發游擊手金俊錫（Jayden Kim）賽後便對台灣投打讚不絕口：「在緊繃的戰局中，台灣隊在7局三壘有人時紮實擊出高飛犧牲打得分，依場上狀況應變的打擊能力非常出色；至於投球方面，各種球種都非常有水準，我在美國打球時幾乎沒看過位移幅度如此詭異的變速球系球路，應對起來真的非常吃力。」
中島大輔認為在一戰定生死的國際賽充滿變數，台灣巧妙的變化球技巧與細膩戰術執行力絕不容小覷，但若想在明年的世界12強賽再度擊敗日本、搶下亞洲唯一的奧運門票並與世界頂尖強權長期抗衡，台灣棒壇在精進變化球控球藝術之餘，如何全面提升年輕投手群的速球威力與整體人才深度，將是刻不容緩的課題。
中島大輔是誰？
中島大輔是日本知名資深體育作家與編輯，1979年出生於埼玉縣，畢業於上智大學。他在大學時期便展開採訪與寫作生涯，2005年夏天曾遠赴蘇格蘭貼身採訪效力塞爾提克隊的日本足球名將中村俊輔長達四年；返國後他將採訪重心轉向棒球領域，並於2013年起深入中南美洲進行棒球文化考察。中島大輔著有多部備受好評的體育紀實作品，其中《中南美洲棒球為何如此強大》一書更榮獲「美津濃體育作家獎」優秀獎肯定，其他代表作還包括《職業棒球FA宣言的黑暗面》、《棒球消滅》及《培育人才的名教頭教誨》等，是日本棒壇極具深度與影響力的專業評論者。
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該名MLB球探在觀察本屆中華隊陣容後直言不諱地表示：「這次的台灣代表隊，並沒有太多優秀的球員參賽。」由於APBC設有24歲以下或職棒資歷3年以內的參賽限制，在球探看來，這套陣容並非明年世界12強賽的主力班底，也未囊括所有大聯盟球團正熱切追蹤的頂級潛力股。在這批名單中，該球探唯四點名值得關注的焦點新星，分別是效力日職歐力士的投手陳睦衡、養樂多隊投手徐翔聖，以及樂天桃猿捕手宋嘉翔與富邦悍將三壘手王念好。
從首戰對陣日本以0：5遭完封的比賽中，台日兩國在該年齡層的「選手層厚度」差異一覽無遺。日本隊不僅派出了今年曾征戰世界棒球經典賽（WBC）的中日龍王牌左投金丸夢斗先發7局無失分、飆出追平本季最速的154公里速球，打線前四棒更由正木智也、宗山壘、西川史礁與山口航輝等日職一軍主力坐鎮，光前3棒就聯手掃出8安打、灌進5分打點，硬生生以硬實力壓制中華隊。
報導進一步指出，台日之間最顯著的差距在於「投手球速」。近年日職與大聯盟投球全面高速化，MLB平均球速已突破150公里，NPB也緊追在後；反觀中華隊投手群，除了次戰對澳洲第6局登板連發150公里火球化解危機的台鋼雄鷹投手張誠恩之外，其餘多數投手的直球均速僅落在145公里上下。當國內聯賽缺乏能投出頂尖球速與銳利變化球的現代型投手時，台灣打者在國際賽場上突然面對金丸夢斗這類頂尖左投，自然難以在短時間內適應。
不過，中華隊在本屆賽會中也展現出令對手棘手的獨特優勢與光明面。首戰先發的樂天桃猿左投林子崴雖然失掉3分，但賽後連單季轟出38發全壘打的日本強打山口航輝都坦言：「對方先發投手的球路比想像中還要會跑，變速球與指叉球很多，而且每顆球的位移軌跡都不同，根本難以分辨。」
變化球的威力在次戰中華隊以6：4逆轉擊敗澳洲隊時發揮得淋漓盡致。曾與美職海盜隊簽約、在美國小聯盟體系磨練的澳洲隊先發游擊手金俊錫（Jayden Kim）賽後便對台灣投打讚不絕口：「在緊繃的戰局中，台灣隊在7局三壘有人時紮實擊出高飛犧牲打得分，依場上狀況應變的打擊能力非常出色；至於投球方面，各種球種都非常有水準，我在美國打球時幾乎沒看過位移幅度如此詭異的變速球系球路，應對起來真的非常吃力。」
中島大輔認為在一戰定生死的國際賽充滿變數，台灣巧妙的變化球技巧與細膩戰術執行力絕不容小覷，但若想在明年的世界12強賽再度擊敗日本、搶下亞洲唯一的奧運門票並與世界頂尖強權長期抗衡，台灣棒壇在精進變化球控球藝術之餘，如何全面提升年輕投手群的速球威力與整體人才深度，將是刻不容緩的課題。
中島大輔是誰？
中島大輔是日本知名資深體育作家與編輯，1979年出生於埼玉縣，畢業於上智大學。他在大學時期便展開採訪與寫作生涯，2005年夏天曾遠赴蘇格蘭貼身採訪效力塞爾提克隊的日本足球名將中村俊輔長達四年；返國後他將採訪重心轉向棒球領域，並於2013年起深入中南美洲進行棒球文化考察。中島大輔著有多部備受好評的體育紀實作品，其中《中南美洲棒球為何如此強大》一書更榮獲「美津濃體育作家獎」優秀獎肯定，其他代表作還包括《職業棒球FA宣言的黑暗面》、《棒球消滅》及《培育人才的名教頭教誨》等，是日本棒壇極具深度與影響力的專業評論者。