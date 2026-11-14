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高雄千人海鮮辦桌遇大雨！200桌全淋濕臨時喊卡：變真流水席

▲▼高雄區漁會14日在夢時代舉辦千人露天海鮮宴，卻因大雷雨讓活動臨時喊卡，現場未設棚架或其他雨備措施，桌椅遭雨水淋濕，民眾穿著雨衣等候，對主辦安排提出質疑。（圖／Threads@h136213_提供）

漁會致歉承諾全額退費 現場餐點提供打包

高雄夢時代時代大道今（14）日晚間舉辦「2026高雄大鮪、魷、秋季滿儎宴」，主打10道海鮮料理的200桌辦桌，開放訂位約3分鐘就售罄，每桌8880元。不料傍晚突然降下大雷雨，現場沒有搭設遮雨棚，民眾冒雨抵達後只能等待，最後主辦單位最後取消場次，餐點開放打包，高雄區漁會並承諾全額退費，後續退款流程將另行公告。但仍有不少民眾抱怨：「哪有流水席沒有遮雨棚的啦」、「不花遮雨棚的錢，結果現在讓大家免費吃有比較划算嗎」。由高雄區漁會結合高雄市海洋局舉辦的「2026高雄魷魚季」及高雄海味伴手禮展售會，主打10道海鮮料理，原本規劃200桌、千人參與，開放訂位後約3分鐘便全數售罄，每桌價格為8880元。不料傍晚5時許高雄開始降下大雨，晚間6時左右已有民眾陸續抵達準備入席，現場卻沒有棚架或其他遮雨設施，桌椅及餐點都受到雨勢影響，不少人只能穿著雨衣在雨中等候，衣服、頭髮也被淋濕，原本期待的大啖海鮮行程瞬間變了調。有網友在Threads分享現場狀況，驚呼「不可能夢時代流水席變成下雨席了！」也有人質疑主辦單位怎麼會事前未搭棚、沒有準備雨天備案，留言批評「哪有流水席沒有遮雨棚的啦」、「沒有雨備沒有方案，還廣播說打包回家吃？」、「省小錢花大錢」、「辦活動都是很辛苦的，只是沒有顧慮到雨備這件事情，就是有點太大意了」。現場網友後續補充，主辦單位宣布取消後，宣布讓團體打包整桌菜色，個人則可選擇一道菜，並留下聯絡方式、全額退費；但有人抱怨，民眾都是從各縣市遠道而來，根本很難打包菜色回家。但也有人緩頰，雖然沒有雨棚的安排令人不解，不過主辦方願意全額退費，處理方式仍算有誠意，「全額退就沒什麼好嘴了。」對此，高雄市海洋局表示，辦桌活動由高雄區漁會主辦，因受到陰雨天候影響，經漁會及執行團隊評估後，考量現場民眾安全與用餐品質，決定取消當日場次。高雄區漁會則向已報名的民眾致歉，表示餐點將提供打包，所有報名者都可辦理全額退費，後續退款方式及作業流程將統一公告，並主動聯繫報名民眾，提醒大家留意漁會臉書粉絲專頁及相關公告平台。