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▲蔡英文出席新北「慧聚繁星，新莊慧贏造勢晚會」。（圖／民進黨提供）

▲賴清德今晚出席新北「慧聚繁星，新莊慧贏造勢晚會」。（圖／民進黨提供）（圖／民進黨提供）

民進黨主席賴清德今（14）晚出席新北「慧聚繁星，新莊慧贏造勢晚會」，力挺蘇巧慧成為新北市首位女性市長。賴清德表示，蘇巧慧過去在立法院積極為新北爭取建設，包括新莊捷運、五股交流道交通改善，以及堤外便道與周邊休憩設施等，對地方發展貢獻良多，如今蘇巧慧更提出完整的市政願景，相信未來一定能帶領新北持續進步，照顧所有市民。晚會由民進黨立委邱議瑩、林宜瑾主持，立委黃捷、吳沛憶合唱《你我作伙拚未來》，蘇巧慧更與舞團「鐵四帝」共同演出《粉紅超跑》，炒熱現場氣氛，前總統蔡英文、高雄市長陳其邁及競選總幹事吳秉叡也輪番上台助講。賴清德肯定蘇巧慧對新北市發展提出完整願景。在產業方面，除了打造科技產業園區，也重視傳統產業及中小微企業，承諾協助新莊、五股、三重、樹林等地的產業升級轉型，透過導入人工智慧提升競爭力；觀光方面，則提出「新皇冠海岸」、「鑽石山城」等計畫，串聯新北山海觀光資源，帶動地方發展。在交通建設方面，賴清德以醫師常說的「血路若通，身體就健康」為喻，強調交通就如同城市的血管，唯有交通順暢，城市才能健全發展。他表示，蘇巧慧不僅規劃推動捷運建設，結合沿線開發帶動都市發展，更針對山區、海岸及偏遠地區居民，提出「交通微血管計畫」，透過智慧交通改善地方交通環境，讓便利的交通服務深入新北每個角落。賴清德關心蘇巧慧在活動演出時意外受傷，肯定蘇即使牙齒受傷，仍堅持完成演出，隨後更展現幽默與臨場反應，將意外與其提出的長輩假牙補助政策巧妙連結。賴清德表示，面對突如其來的考驗，蘇巧慧展現出堅強、樂觀的一面，正是台灣俗諺「打斷手骨顛倒勇」的精神，他也懇請新北市民全力支持蘇巧慧，選戰剩下最後兩個禮拜，大家絕不能鬆懈，唯有票票入匭，才能真正贏得勝利。