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洛杉磯湖人隊在2026-27賽季開局打出驚奇表現，目前以11勝2負的亮眼戰績與衛冕西區冠軍聖安東尼奧馬刺並列全聯盟第一，寫下自2019-20奪冠賽季以來的最佳開季紀錄。然而，在風光戰績背後，湖人陣容仍存在一些隱憂，先發中鋒凱斯勒（Walker Kessler）背後幾乎沒有可靠的替補人選。不過，如今湖人球團迎來一則絕佳的交易好消息：處於重建期的布魯克林籃網隊已正式開啟「清倉大拍賣」，陣中25歲潛力中鋒夏普（Day'Ron Sharpe）可能已被擺上貨架，成為湖人補強禁區深度最務實的目標。根據美國體育媒體《The Athletic》知名記者阿米克（Sam Amick）本週報導，籃網球團目前對隊內所有球員的交易報價都持開放態度，「只要你打電話給布魯克林籃網詢問任何一名球員，他們都會願意聆聽報價，事情就是這麼簡單。」報導指出，身為重建球隊，籃網陣中擁有本季場均21.5分、7.5籃板的波特（Michael Porter Jr.）與蘭德爾（Julius Randle）兩名能即刻協助爭冠強權的老將，而除了這兩大熱門籌碼外，前首輪新秀夏普也同樣不再是非賣品。對湖人而言，現年25歲的夏普無疑是能精準解決陣容最大痛點的完美拼圖。夏普本季場均繳出8.2分、6.8籃板以及令人驚艷的4.1次助攻，不僅具備穩定的雙十威脅能力，外線三分球命中率更接近36%。美媒分析，夏普正處於生涯上升期，不僅能無縫銜接唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）的傳導攻勢，更能直接為湖人脆弱的替補禁區帶來立竿見影的戰力升級。《The Athletic》隨隊記者沃伊克（Dan Woike）直言，湖人球團每天都在祈禱凱斯勒千萬別受傷，因為球隊目前根本沒有「B計畫」。儘管休賽期簽下了三屆總冠軍老將魯尼（Kevon Looney），但湖人教練團與管理層經過開季實戰評估後，已認定魯尼並非合格的替補中鋒人選；雖然陣中還有馬穆凱拉什維利（Sandro Mamukelashvili）可以客串五號位，但球隊仍在交易與自由市場上密切尋找真正的中鋒戰力。在全聯盟優質替補中鋒供不應求、且湖人交易資產有限的情況下，籃網願意聆聽夏普報價的消息無疑為紫金大軍開啟一扇機會之窗。一旦湖人成功在交易截止日前網羅這位全能年輕長人，解除凱斯勒缺乏替補的後顧之憂，這支西區領頭羊的爭冠天花板也將隨之大幅提升。