亞冠賽最關鍵的台韓大戰，又扛出雙響砲，成為隊史第一人，再度展現大賽男體質。

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曾聖安雙響砲 成中華隊亞冠賽隊史第一人

有大賽男體質 曾聖安台灣大賽、亞冠賽都開轟

曾聖安本季成績雖不佳，但根據中職進階數據網站，他的出色擊球率5.3%、平均擊球初速138.2公里等打擊相關數據，都仍位列聯盟前25%，顯示其怪力確實仍健在，明年開季前即將年滿21歲的他，是否會因首度參戰成人國際賽徹底開竅，仍值得關注。

中華隊今（14）日亞冠賽4：6不敵韓國，靠著曾聖安雙響砲一度把比分追近，曾聖安名字也登上各大社群熱搜。這位今年3月才滿20歲的味全龍小將，是本屆亞冠賽最幼齒球員，今年中職陷入低潮僅敲1轟、打擊率1成67，結果不僅於上月台灣大賽G3打出三分砲，中華隊本場遭遇韓國先發李路雲壓制，直到第五局與曾聖安對決，第3球147公里直球直接扛出右外野大牆之外，第七局在對王彥程韓職韓華鷹隊友、左投趙東旭扛出本場第2轟，一度幫中華隊追近至1分差。曾聖安是味全龍2024年首輪新秀，去年19歲就獲得69場一軍出賽，但今年陷入低潮，整季只在一軍獲得120打席，打擊率1成67、1轟、12分打點，長打率甚至僅有.206。但味全龍主帥葉君璋仍把愛將帶進台灣賽，還在G3排上先發，結果在關鍵戰役扛出三分砲，幫助味全龍奠定勝基，來到亞冠賽舞台，曾聖安又在最關鍵的台韓大戰，用雙響砲成為中華隊全場最耀眼巨星。實際上，