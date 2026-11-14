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蔣萬安澄清已交自治會處理！許淑華再發文批說謊

夜市自治會長還原「2千元代付」經過

台北市議員許淑華指控台北市長蔣萬安在饒河夜市東發號「白吃白喝」，今（14）日蔣萬安也親自出面澄清絕無此事，店家說要招待，我們堅持不肯一定要付，因此後來把錢交給自治會長幫忙處理。對此，許淑華再發文要蔣萬安不要說謊，店家從沒跟蔣團隊任何人說要招待。饒河夜市自治會長郭洪金鳳則還原事發經過，強調許淑華從未向她求證，「怎麼可以話隨便亂說？」遭許淑華爆料吃霸王餐的蔣萬安，晚上出席活動時表示，店家說要招待，但我們堅持不肯，一定要付，但店家還是不收，所以後來把錢交給自治會長來幫處理，不像議員說的那樣。面對蔣萬安的解釋，許淑華火速在社群發文痛批，「可以不要說謊嗎？身為市長有疏失就要認錯，不要把責任推給店家！」她強調，有再次與店家確認，「他們從來沒有跟蔣團隊任何說要招待。當下沒有人付錢，這就是事實」。蔣萬安、許淑華各說各話，實情到底是什麼？被委託付款的郭洪金鳳特別發聲還原事發經過表示，在市長拜訪的前一天就詢問東發號是否可以安排用餐，店家女婿表示歡迎也願意招待，因此特別留了兩張桌子。用餐之前，她將店家有意招待的訊息轉達給市長幕僚，但團隊不僅表示不能讓店家請客，也婉拒她付款的好意。隨後，拿出2千元，請她代為處理餐費。但當晚向店家詢問餐費時，對方婉拒收款。陪同掃街的自治會委員郭家旭也說，市長離開後，他們隨即上前要付錢，但店家女婿仍表示要招待，幾次推辭未收餐費。加上當時店內客人多，外頭還有人排隊，雙方才說好，等隔天店裡比較不忙時再來結帳。郭洪金鳳喊話許淑華，兩人認識多年，議員有疑問，打通電話就能問清楚。但卻從未向她求證，「這樣不對，怎麼可以話隨便亂說？」蔣萬安競選辦公室表示，許淑華若要評論此事，應先向實際經手的人查證，感謝自治會還原經過，呼籲許淑華依當事人的說明更正指控，別再讓店家因選舉攻防受到打擾。