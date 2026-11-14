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香港女星吳嘉儀（阿七）宣布離婚！外型甜美的她2023年宣布跟圈外人Leo（豬仔）結婚，想不到婚姻才維持3年就告終，近日吳嘉儀在IG證實兩人正在辦離婚手續，同時爆料老公在婚姻期間不僅家暴自己，還在家中偷裝監視器，讓她身心俱疲決定終止關係。吳嘉儀其實婚後4個月時就鬧過婚變，近日她透過IG公開自己正在辦離婚手續消息，同時透露前夫長時間失業，甚至還會情緒失控砸壞家具，自己的私人用品當然也是遭殃。甚至前夫還在家中裝監視器，日常生活都被干涉，有時候刷牙時會被斷水，洗澡甚至被斷熱水，這樣種種行徑讓她身心俱疲，決心離開這段婚姻放自己自由。不僅如此，吳嘉儀就連回家的權利都被剝奪，明明自己努力出門上班，回到家之後卻發現電子鎖密碼被更改了，被關在家門外讓她完全不能接受，不過目前她已經搬出原本的住處，住在安全的地方中，重新整理自己的生活。面對妻子的指控，老公Leo受訪時回應，自己雖然曾經失業，不過馬上就轉行找到工作，買房時還拿出了150萬港幣（約台幣630萬）付頭期款，並且每個月扛下了約5萬港幣（約台幣20萬）的基本開銷。至於在家裡裝監視器一事，Leo解釋是為了「自保」，因為老婆常常舉著手機對自己拍，因此才決定裝監視器看到底是誰有問題；至於改密碼一事，則是因為女方曾深夜未歸，回家後稱自己是坐在樓梯跟朋友聊天，讓他無法信服。此外，Leo透露，他早在2024年就要求離婚，但最後都沒有正式遞交，只見這段婚姻已演變成各說各話的羅生門，後續發展備受關注。