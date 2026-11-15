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▲屈中恆（左）年輕時期跟朴載範（右）相似度非常高。（圖／翻攝自Threads）

近日全網掀起一股復古風潮，從《女人花》林煒開始，過人演技加上帥氣外型，被網友封為「上古許光漢」，不只是他，就連59歲男星屈中恆年輕時舊照也被翻出，甚至五官神似韓國饒舌歌手朴載範（Jay Park），跟現在中年發福的外型比起來是兩個人，貼文曝光後甚至吸引老婆Vicky來留言：「屈哥年輕時候也是有6塊腹肌的！」隨著網友都在考古年輕時很帥的男演員，屈中恆也搭上了這次熱潮，有網友整理他過去演戲片段，認為他根本就是「上古時代Jay Park朴載範」，不說沒想法一說不得了，兩人對比照放在一起還真的有幾分相似，屈中恆年輕時不僅五官深邃，還有著一對迷人的單眼皮。貼文一曝光瞬間掀起許多網友留言，「我做夢都沒想到他們能扯一塊」、「載範的粉絲要集資告你」、「原來我喜歡的不是朴載範，而是屈中恆」、「可以請朴社長翻拍運轉手之戀嗎」、「像到無法反駁」、「首次感到無力反駁。」更搞笑的是，留言區甚至引來了屈中恆正牌老婆Vicky回應，表示屈中恆雖然現在已經發福，但年輕時可是有六塊腹肌，「你們⋯⋯嘖嘖嘖！給我放尊重一點！」宣示主權笑瘋許多網友。