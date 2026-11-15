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▲蕭瀟的日常過得非常自律，讓她年過40歲依舊非常漂亮。（圖／翻攝自微博）

還記得過去唱紅〈握不住的他〉、〈愛要坦蕩蕩〉的歌手蕭瀟嗎？2003年以模特兒身分出道的她，現在已經48歲了，但是歲月似乎沒有在她的身上留下痕跡，靠著長年飲食控制、運動的他，把自己的外型維持得像大學生，超小鵝蛋臉人人稱羨。蕭瀟出生自1978年，今年剛滿48歲，1997年在香港被發掘出道，2000年來到台灣發展，當年靠著清新外型以及獨特嗓音打開知名度，〈握不住的他〉、〈愛要坦蕩蕩〉、〈矜持〉等歌曲至今仍是不少歌迷心中的經典。雖然現在的蕭瀟很少推出音樂作品，不過她並沒有離開大眾視線，而是轉型成為網紅，時常透過小紅書、微博分享自己的日常，主題大多為身材管理、重訓秘訣等，極為自律的生活讓她年近50依舊像大學生一樣。該如何像蕭瀟一樣保有健康美麗的外貌呢？她透露自己總是吃優質蛋白質、高纖食材，並不會刻意節食，但是盡力選擇健康、原型食物；身材部分，她透露自己時常重訓，並且搭配跳繩達到活動量，平常外出時會用腳踏車代替開車，把運動融入生活就不會感覺痛苦。從當年以〈握不住的他〉走紅的歌壇女神，到48歲依舊維持輕盈體態的女神，如今再次因為凍齡外型掀起討論，也讓許多粉絲敲碗有一天可以再聽到她開金嗓唱歌。