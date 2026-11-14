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中華隊比較TQB落下風 連3屆打季軍戰

邱駿威連2屆先發都抗澳 形成有趣巧合

2026年亞冠賽中華隊在台韓大戰中，最終4：6不敵韓國隊，1勝2敗同戰績比較對戰優質率（TQB）後，連續3屆以排名第三作結，明天早上10點將與澳洲進行季軍戰，將由樂天桃猿24歲土投邱駿威先發，這是他本屆亞冠賽首度登板，他上屆亞冠賽2場出賽也都是對澳洲，本次三度對壘，形成有趣巧合。中華隊上戰雖然逆轉擊敗澳洲，但稍早4：6輸給韓國隊，輸球又無法達成至少「打到九局下半、1出局特定比分或是2出局以1分差吞敗」等複雜條件，最終比較對戰優質率（TQB）後，排名第三無緣冠軍賽。中華隊明天早上10點，在東京巨蛋與澳洲隊二度碰頭，力拼季軍頭銜，推出本屆唯一還沒登板過的邱駿威先發。4天前剛滿24歲的邱駿威，上屆就有參與過亞運，兩度登板都是對澳洲，連同上屆、等於亞冠賽3次登板都是面對澳洲，形成有趣巧合。邱駿威本季中職一軍出賽25場、包含3場先發，主投39.2局拿下2勝4敗、防禦率3.40。