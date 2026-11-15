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2026/11/15 火星合木星

▲2026年11月15日上午10時35分，火星、木星在天球上的赤經度相同，上演火星合木星。（圖／台北市立天文館提供）

2026/11/18 獅子座流星雨極大期

▲獅子座流星雨每年11月中固定發生，今年的極大期則落在11月18日。（圖／台北市立天文館提供）

2026/11/21 水星西大距

▲11月21日上午7時31分，水星將達到西大距，視星等約為-0.6等。（圖／台北市立天文館提供）

2026/11/27 金星最大亮度

▲11月22日至12月3日期間，金星將達今年第二次的最大亮度，肉眼即可辨認。（圖／台北市立天文館提供）

台北市立天文館表示，11月夜空接連上演天象，包括11月15日火星合木星、11月18日獅子座流星雨極大期，以及11月21日水星西大距，其中流星雨建議把握凌晨2時至5時觀賞；此外，11月22日至12月3日金星將迎來今年第二次最大亮度，視星等達-4.9等，肉眼就能看見，錯過可惜。2026年11月15日，火星將會接近太陽系最大的行星「木星」，是為火星合木星，這次兩個行星合發生於當天上午10時35分，兩星大約在午夜前便從東方升起。兩星接近時位在獅子座，附近還有獅子座最亮星軒轅十四，建議可在11月15日日出前朝東方天空欣賞。台北市立天文館說明，「合」是指兩顆天體在天球上的赤經度相同的現象，由於太陽系行星的軌道盤面角度相近，因此視覺上兩者會看起來很接近。此次火星與木星最近時相距僅約1.25度，大約是滿月寬度的2.5倍，利用低倍率的雙筒望遠鏡便能同時觀察到兩者的身影。台北市立天文館指出，11月中的獅子座流星雨是每年固定發生的小型流星雨，活動日期大約是11月6日至11月30日之間，今年的極大期則落在11月18日，在沒有光害、天氣晴朗的狀況下，每小時的天頂流星率僅為15。獅子座流星雨的觀賞時間較短，自11月18日午夜0:00起獅子座於東北東方升起後到太陽升起前的這段時間將近5個小時，由於是盈凸月且流星數量較少，月亮西沉前並不太適合觀星，建議凌晨2點至清晨5點觀賞，是捕捉流星軌跡的黃金時段。台北市立天文館說明，11月21日上午7時31分，水星將達到西大距，與太陽的距角約19.6度，視星等約為-0.6等，水星是太陽系最靠近太陽的行星，公轉軌道位於地球軌道內側，從地球觀察時，總是在太陽附近出現，不容易觀測。當水星位於太陽西側且達到最大距角時，便稱為「西大距」，是清晨觀察水星的好時機。當日水星約於凌晨4時45分由東南東方地平線升起，太陽約於6時12分升起，可利用日出前的這段時間進行觀測；此外，當水星位在太陽以西時稱為「西大距」，日出前早於太陽升起；在太陽以東時稱為「東大距」，日落後晚於太陽落下。台北市立天文館提及，11月22日至12月3日期間，金星將達今年第二次的最大亮度，視星等約為−4.9等，日出前可見於東南東方低空。金星此時為凌晨天空中最明亮的行星，肉眼即可辨認。建議選擇東南東方地平線開闊、無建築物或山地遮蔽的地點，於日出前、曙光尚未完全亮起時開始觀測。隨時間推移，金星仰角逐漸提高，若使用望遠鏡於不同日期持續記錄，還可比較金星的相位與視直徑變。