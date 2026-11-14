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蔣萬安澄清已交錢代付 許淑華再發文批說謊

詹為元赴派出所報案！告許淑華「意圖使人不當選」

台北市議員許淑華爆料台北市長蔣萬安赴饒河夜市掃街時，到東發號用餐竟白吃白喝、沒付錢，即便蔣萬安今（14）日晚間澄清表示，店家說要招待，因此把錢交給自治會長協助處理。但許淑華再發文轟說謊，她問過店家從沒跟蔣團隊任何人說要招待。對此，蔣萬安競辦深夜發新聞稿表示，國民黨台北市議員詹為元也已至松山派出所報案，告發許淑華違反選罷法，意圖使人不當選。被許淑華爆料吃霸王餐的蔣萬安，晚上出席活動時強調，店家說要招待，但我們堅持不肯，一定要付，但店家還是不收，所以後來把錢交給自治會長來幫處理，不像議員說的那樣。許淑華火速在社群發文喊話，「可以不要說謊嗎？身為市長有疏失就要認錯，不要把責任推給店家！」她強調，有再次與店家確認，「他們從來沒有跟蔣團隊任何人說要招待。當下沒有人付錢，這就是事實」。被委託付款的饒河夜市自治會長郭洪金鳳還原事發經過強調，在市長拜訪的前一天就詢問東發號是否可以安排用餐，店家女婿表示歡迎也願意招待，因此特別留了兩張桌子。用餐之前，她將店家有意招待的訊息轉達給市長幕僚，但團隊不僅表示不能讓店家請客，也婉拒她付款的好意。隨後，拿出2千元，請她代為處理餐費。但當晚向店家詢問餐費時，對方婉拒收款。陪同掃街的自治會委員郭家旭也說，當時店內客人多，外頭還有人排隊，雙方才說好，等隔天店裡比較不忙時再來結帳。競辦指出，饒河街夜市自治會會長郭洪金鳳已出面澄清，蔣市長團隊先前已將用餐費交給她，委由代為付款，儘管當下店家表示不用，仍堅持一定要付款，隔天會再來一次。許淑華指控蔣團隊「不付錢」的說法，與事實嚴重偏離，後來即使郭洪金鳳會長出面澄清，許淑華仍繼續造謠蔣市長「說謊」，根本是嚴重誤導大眾的認知作戰，也已違反選罷法「意圖使人不當選罪」。競辦指出，詹為元稍早已完成報案，絕不容許有心人士用造謠抹黑的方式進行負面選舉、傷害店家與民主，也提醒許淑華，作出指控前應善盡查證義務，不應以認知作戰手法潑髒水、抹黑蔣萬安。