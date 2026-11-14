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代理執行長過往財報決策亦惹議

矽谷大廠通病？

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳黯然下台後，本應負責監督公司治理、規劃接班人選的董事會，現在赤裸裸地攤在陽光下遭到外界檢視。《金融時報》專欄直言，輝達市值曾高達5.5兆美元以上，一度排名世界第一，然而其董事會卻反應遲鈍、形同虛設，甚至連最基本的執行長接班計畫都付之闕如。《金融時報》報導指出，從表面數據來看，彭博（Bloomberg）資料顯示輝達董事會的「獨立性」名列前茅。然而，公司治理專家指出，企業自行標榜的「獨立董事」往往名不副實；若依循英國《公司治理守則》規定，即任職超過9年即不再具備實質獨立性，那麼在黃仁勳離職前，輝達董事會的實質獨立比例瞬間腰斬至僅剩一半。投資機構Findlay Park Partners的執行長范格文表示，「有時候董事會表面上把所有合規清單都打勾了，卻完全搞錯重點；而輝達董事會甚至連做表面功夫似乎都顯得敷衍」。輝達這群董事或許足以應付十年前那個規模400億美元的顯卡公司，但面對如今支撐全球AI經濟、市值雄踞世界第一的科技巨獸，這套董事會配置卻顯得極度無力。《金融時報》報導認為，若輝達擁有一個真正獨立的董事會，理應早該對黃仁勳所推行的、「60名高階主管直接向他匯報」的企業文化提出質疑；且只要稍微了解基礎公司治理原則的董事會就該明白，為黃仁勳制定接班計畫正是他們的核心職責。在黃仁勳下台後，董事會緊急推派財務長克雷斯（Colette Kress）出任代理執行長，表面看來是合理過渡。然而，當美國政府開始審查輝達高階AI晶片是否違規經由第三方轉運至中國時，輝達財報中關於「對新加坡銷售額」的揭露神秘消失的巧合，勢必會遭到嚴厲檢視，而批准這項會計政策變更的，極可能正是克雷斯本人。雖然輝達董事會似乎相當失能，不過，若將輝達置於整個美國大型科技企業的脈絡下檢視，其實不算特例。幾乎所有矽谷科技巨頭的董事會中，都有至少半數成員任職超過10年，董事會成員的長年任期在矽谷往往被視為驕傲而非恥辱；至於「創辦人造神文化」，也絕非黃仁勳獨有。值得注意的是，財經專欄《Unhedged》指出，輝達董事會某種層面上甚至算得上是一股「清流」，因為它採取正常的「一股一票」股東結構，而非為了讓創辦人永遠掌權而設計的各種奇特的股權架構。數據顯示，黃仁勳僅持有輝達3.61%的股份，遠低於特斯拉（Tesla）執行長馬斯克的17.7%，以及亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯離婚後仍持有的8.78%。持平而論，讓黃仁勳在幾乎不受制衡的情況下主導公司每一項重大決策，或許正是推動輝達攀上市值巔峰、為無數人創造驚人財富的關鍵動力；若換作其他領導人，或者假設董事會之前對黃仁勳設下嚴格的制度護欄，輝達未必能創造出今日的AI奇蹟。這正是「水能載舟，亦能覆舟」的代價，而如今失去舵手的輝達股東們，只能祈禱這艘巨輪在沒有創辦人掌舵後，依然能穩健前行。