2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）今（15）日在東京巨蛋進行季軍戰，由中華隊交手澳洲隊，雙方各自推出邱駿威與Adam Bates先發，兩軍曾在上屆季軍賽過招，當時中華隊靠著郭天信的再見安打，以4：3險勝。由於是本屆賽事最終戰，兩隊在投手調度上必定會精銳盡出，打線能否掌握得分機會成為左右勝負的關鍵。《NOWNEWS今日新聞》為您整理亞冠賽季軍戰「先發投手、轉播、分析」一次看。

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🟡本文重點摘要

📍2026亞冠賽賽程

📍2026亞冠賽預賽戰績表

📍中華隊vs澳洲隊基本資訊

📍亞冠賽賽事規則

📍亞冠賽中華隊過往戰績如何？

📍中華隊vs澳洲隊陣容

📍2026亞冠賽要去哪看？

▲2026亞冠賽中華隊前役以4：6不敵韓國隊，今日在季軍賽面臨「晚接早」的考驗，交手澳洲隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲2026亞冠賽中華隊前役以4：6不敵韓國隊，今日在季軍賽面臨「晚接早」的考驗，交手澳洲隊。（圖／美聯社／達志影像）
2026亞冠賽完整賽程

日期 開賽時間（台灣時間） 組合
11月12日 中午11：00 澳洲 8：7 韓國
11月12日 晚間18：00 日本 5：0 中華隊
11月13日 中午11：00 中華隊 6：4 澳洲
11月13日 晚間18：00 韓國 5：9 日本
11月14日 中午11：00 日本 16：1 澳洲
11月14日 晚間18：00 中華隊 4：6 韓國
11月15日 上午10：00（季軍賽） 澳洲 vs 中華隊
11月15日 晚間18：00（冠軍賽） 韓國 vs 日本
2026亞冠賽預賽戰績表

排名 球隊 戰績
1 日本 3勝0敗、冠軍賽
2 韓國 1勝2敗、冠軍賽
3 中華隊 1勝2敗、季軍賽
4 澳洲 1勝2敗、季軍賽
中華隊vs澳洲隊基本資訊

對戰組合：中華隊 vs 澳洲隊

比賽時間：11月15日10：00

比賽場地：東京巨蛋

先發投手：邱駿威 vs Adam Bates

🟡邱駿威本季在中職一軍出賽25場（3場先發），拿下2勝4敗、防禦率3.40。本季共投39.2局，送出22次三振、19次四死球。

🟡Adam Bates本季在紅襪小聯盟體系出賽35場，拿下3勝5敗、2次中繼成功、2次救援成功、防禦率8.45。本季共投66局，送出60次三振、70次四死球。

亞冠賽賽事規則

根據大會比賽規定，每支球隊可登錄28名球員，參賽資格為24歲以下或是入團3年以內的年輕選手，並開放3名「超齡外卡名額」，但年紀必須在29歲以下。但若是組隊有困難，經其他聯盟同意後，允許登錄25歲以下的選手。

本屆賽事最大變革，是採用投球計時器，以及開放投捕暗號系統PitchCom，本屆賽事無投球數限制。由於亞冠賽為WBSC認可的賽事，將統一使用WBSC公認球，壘包則是採用日職統一規格壘包。重播輔助方面，本屆挑戰次數僅1次，只要挑戰成功就可保留挑戰權。

本屆正規9局結束若平手，將從第10局採用突破僵局制，從無人出局一、二壘有人開始，延續第9局打擊順序。循環賽若雙方分差差距10分，從第7局起將提前結束比賽。

▲2026亞冠賽中華隊投手邱駿威，今日在季軍賽先發交手澳洲隊。（圖／中職提供）
▲2026亞冠賽中華隊投手邱駿威，今日在季軍賽先發交手澳洲隊。（圖／中職提供）
亞冠賽中華隊過往戰績如何？

中華隊在2017年的第一屆賽事，由洪一中領軍，首戰0：1不敵韓國、次戰2：8敗給日本，最終以2連敗作收。2023年第二屆賽事，改由陳金鋒掌兵符，預賽首戰0：4遭日本完封、次戰6：0完封澳洲、第3戰1：6不敵韓國，最終在季軍賽4：3險勝澳洲，收下季軍。

中華隊vs澳洲隊戰局分析

🚩中華隊面臨「晚接早」考驗：中華隊昨晚與韓國隊進行一場高張力對決，休息不到12小時又要交手澳洲隊。比起預賽第2戰「晚街午」考驗，今日的季軍賽開打時間更早，可以說是「晚接早」，中華隊能否再次克服休息不足的考驗，成為勝負關鍵。

🚩中華隊投手陣容充裕：中華隊前役雖然落敗，但僅消耗掉徐翔聖、陳睦衡以及李超，扣掉預賽前2戰先發的林子崴、陳克羿，陣中還有8位投手待命出賽，有本錢與澳洲隊比拚牛棚，只要戰況出現變化，可立即啟動換投。

🚩警戒澳洲隊長打：中華隊在預賽能以6：4險勝澳洲隊，關鍵在於投手群發揮出色，未被對方打者擊出過多長打。雙方相隔2天再度碰頭，中華隊仍不可大意，面對Blake Cavill、Alex Hall、Chris Burke等打者還是要特別小心。

🚩打擊串聯度能否甦醒：本屆中華隊攻勢串聯把握度不佳，預賽對澳洲隊一戰，若非對手守備出現瑕疵與失誤，難以逆轉戰局。面對本屆賽會最終戰，中華隊能否掌握得點圈機會，將左右比賽勝負。

▲2026亞冠賽澳洲隊今日與中華隊在季軍賽碰頭，雙方在本屆預賽曾交手，當時中華隊以6：4險勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲2026亞冠賽澳洲隊今日與中華隊在季軍賽碰頭，雙方在本屆預賽曾交手，當時中華隊以6：4險勝。（圖／美聯社／達志影像）
亞冠賽中華隊vs澳洲隊陣容

📍亞冠賽中華隊28人名單（總教練：高志綱）

投手13人：李超（味全龍、外卡）、陳睦衡（歐力士猛牛）、陳克羿（樂天桃猿、外卡）、鍾允華（統一獅）、徐翔聖（養樂多燕子）、黃群（台鋼雄鷹）、邱駿威（樂天桃猿）、賴胤豪（樂天桃猿、 林子崴（樂天桃猿）、李軍（統一獅）、高偉強（統一獅）、盧孟揚（中信兄弟）、張誠恩（台鋼雄鷹）

捕手3人：張翔（統一獅）、林吳晉瑋（中信兄弟）、宋嘉翔（樂天桃猿）

內野手8人：王念好（富邦悍將）、張士綸（中信兄弟）、張仁瑋（中信兄弟）、劉俊緯（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）、林子豪（統一獅）、林泓弦（統一獅）、馬傑森（樂天桃猿）

外野手4人：郭天信（味全龍、外卡）、林佳緯（統一獅）、曾聖安（味全龍）、董子恩（富邦悍將）

📍亞冠賽澳洲隊28人名單（總教練：David Nilsson）

投手16人：Jordan Power（伯斯熱火）、Koskei Partington-Hopes（伯斯熱火）、Rubens Romero（多倫多藍鳥）、Luke Krkovski（布里斯本俠盜）、Aidan Torpey（雪梨藍襪）、Matt Beattie（布里斯本俠盜）、Ky Hampton（阿德萊德巨人）、Adam Bates（波士頓紅襪）、Liam Doolan（雪梨藍襪）、Jackson Grounds（布里斯本俠盜）、Ben Walmsley（布里斯本俠盜）、Joshua Bishopp（雪梨藍襪）、Kieren Hall（伯斯熱火）、Conor Myles（墨爾本王牌）、Brodie Cooper-Vassalakis（雪梨藍襪）、Cooper Morgan（阿德萊德巨人）

捕手2人：Alex Hall（伯斯熱火）、Zak Skinner（墨爾本王牌）

內野手8人：Jaylin Rae（雪梨藍襪）、Byron Armstrong（伯斯熱火）、Jo Stevens（雪梨藍襪）、Jayden Kim（匹茲堡海盜）、Brent Iredale（匹茲堡海盜）、Blake Cavill（雪梨藍襪）、Alex Skepton（布里斯本俠盜）、Clayton Campbell（底特律老虎）

外野手2人：Max Durrington（運動家）、Chris Burke（墨爾本王牌）

2026亞冠賽要去哪看？

網路線上串流：CPBLTV（付費）、緯來電視網APP（付費）、Hami Video（付費）、ELTA TV（付費）、LINE TODAY（免費）

有線電視：緯來體育台

MOD：愛爾達體育2台

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...