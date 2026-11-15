2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）今（15）日在東京巨蛋進行季軍戰，由中華隊交手澳洲隊，雙方各自推出邱駿威與Adam Bates先發，兩軍曾在上屆季軍賽過招，當時中華隊靠著郭天信的再見安打，以4：3險勝。由於是本屆賽事最終戰，兩隊在投手調度上必定會精銳盡出，打線能否掌握得分機會成為左右勝負的關鍵。《NOWNEWS今日新聞》為您整理亞冠賽季軍戰「先發投手、轉播、分析」一次看。
🟡本文重點摘要
📍2026亞冠賽賽程
📍2026亞冠賽預賽戰績表
📍中華隊vs澳洲隊基本資訊
📍亞冠賽賽事規則
📍亞冠賽中華隊過往戰績如何？
📍中華隊vs澳洲隊陣容
📍2026亞冠賽要去哪看？
⚾2026亞冠賽完整賽程
⚾2026亞冠賽預賽戰績表
⚾中華隊vs澳洲隊基本資訊
對戰組合：中華隊 vs 澳洲隊
比賽時間：11月15日10：00
比賽場地：東京巨蛋
先發投手：邱駿威 vs Adam Bates
🟡邱駿威本季在中職一軍出賽25場（3場先發），拿下2勝4敗、防禦率3.40。本季共投39.2局，送出22次三振、19次四死球。
🟡Adam Bates本季在紅襪小聯盟體系出賽35場，拿下3勝5敗、2次中繼成功、2次救援成功、防禦率8.45。本季共投66局，送出60次三振、70次四死球。
⚾亞冠賽賽事規則
根據大會比賽規定，每支球隊可登錄28名球員，參賽資格為24歲以下或是入團3年以內的年輕選手，並開放3名「超齡外卡名額」，但年紀必須在29歲以下。但若是組隊有困難，經其他聯盟同意後，允許登錄25歲以下的選手。
本屆賽事最大變革，是採用投球計時器，以及開放投捕暗號系統PitchCom，本屆賽事無投球數限制。由於亞冠賽為WBSC認可的賽事，將統一使用WBSC公認球，壘包則是採用日職統一規格壘包。重播輔助方面，本屆挑戰次數僅1次，只要挑戰成功就可保留挑戰權。
本屆正規9局結束若平手，將從第10局採用突破僵局制，從無人出局一、二壘有人開始，延續第9局打擊順序。循環賽若雙方分差差距10分，從第7局起將提前結束比賽。
⚾亞冠賽中華隊過往戰績如何？
中華隊在2017年的第一屆賽事，由洪一中領軍，首戰0：1不敵韓國、次戰2：8敗給日本，最終以2連敗作收。2023年第二屆賽事，改由陳金鋒掌兵符，預賽首戰0：4遭日本完封、次戰6：0完封澳洲、第3戰1：6不敵韓國，最終在季軍賽4：3險勝澳洲，收下季軍。
⚾中華隊vs澳洲隊戰局分析
🚩中華隊面臨「晚接早」考驗：中華隊昨晚與韓國隊進行一場高張力對決，休息不到12小時又要交手澳洲隊。比起預賽第2戰「晚街午」考驗，今日的季軍賽開打時間更早，可以說是「晚接早」，中華隊能否再次克服休息不足的考驗，成為勝負關鍵。
🚩中華隊投手陣容充裕：中華隊前役雖然落敗，但僅消耗掉徐翔聖、陳睦衡以及李超，扣掉預賽前2戰先發的林子崴、陳克羿，陣中還有8位投手待命出賽，有本錢與澳洲隊比拚牛棚，只要戰況出現變化，可立即啟動換投。
🚩警戒澳洲隊長打：中華隊在預賽能以6：4險勝澳洲隊，關鍵在於投手群發揮出色，未被對方打者擊出過多長打。雙方相隔2天再度碰頭，中華隊仍不可大意，面對Blake Cavill、Alex Hall、Chris Burke等打者還是要特別小心。
🚩打擊串聯度能否甦醒：本屆中華隊攻勢串聯把握度不佳，預賽對澳洲隊一戰，若非對手守備出現瑕疵與失誤，難以逆轉戰局。面對本屆賽會最終戰，中華隊能否掌握得點圈機會，將左右比賽勝負。
⚾亞冠賽中華隊vs澳洲隊陣容
📍亞冠賽中華隊28人名單（總教練：高志綱）
投手13人：李超（味全龍、外卡）、陳睦衡（歐力士猛牛）、陳克羿（樂天桃猿、外卡）、鍾允華（統一獅）、徐翔聖（養樂多燕子）、黃群（台鋼雄鷹）、邱駿威（樂天桃猿）、賴胤豪（樂天桃猿、 林子崴（樂天桃猿）、李軍（統一獅）、高偉強（統一獅）、盧孟揚（中信兄弟）、張誠恩（台鋼雄鷹）
捕手3人：張翔（統一獅）、林吳晉瑋（中信兄弟）、宋嘉翔（樂天桃猿）
內野手8人：王念好（富邦悍將）、張士綸（中信兄弟）、張仁瑋（中信兄弟）、劉俊緯（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）、林子豪（統一獅）、林泓弦（統一獅）、馬傑森（樂天桃猿）
外野手4人：郭天信（味全龍、外卡）、林佳緯（統一獅）、曾聖安（味全龍）、董子恩（富邦悍將）
📍亞冠賽澳洲隊28人名單（總教練：David Nilsson）
投手16人：Jordan Power（伯斯熱火）、Koskei Partington-Hopes（伯斯熱火）、Rubens Romero（多倫多藍鳥）、Luke Krkovski（布里斯本俠盜）、Aidan Torpey（雪梨藍襪）、Matt Beattie（布里斯本俠盜）、Ky Hampton（阿德萊德巨人）、Adam Bates（波士頓紅襪）、Liam Doolan（雪梨藍襪）、Jackson Grounds（布里斯本俠盜）、Ben Walmsley（布里斯本俠盜）、Joshua Bishopp（雪梨藍襪）、Kieren Hall（伯斯熱火）、Conor Myles（墨爾本王牌）、Brodie Cooper-Vassalakis（雪梨藍襪）、Cooper Morgan（阿德萊德巨人）
捕手2人：Alex Hall（伯斯熱火）、Zak Skinner（墨爾本王牌）
內野手8人：Jaylin Rae（雪梨藍襪）、Byron Armstrong（伯斯熱火）、Jo Stevens（雪梨藍襪）、Jayden Kim（匹茲堡海盜）、Brent Iredale（匹茲堡海盜）、Blake Cavill（雪梨藍襪）、Alex Skepton（布里斯本俠盜）、Clayton Campbell（底特律老虎）
外野手2人：Max Durrington（運動家）、Chris Burke（墨爾本王牌）
⚾2026亞冠賽要去哪看？
網路線上串流：CPBLTV（付費）、緯來電視網APP（付費）、Hami Video（付費）、ELTA TV（付費）、LINE TODAY（免費）
有線電視：緯來體育台
MOD：愛爾達體育2台
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📍2026亞冠賽賽程
📍2026亞冠賽預賽戰績表
📍中華隊vs澳洲隊基本資訊
📍亞冠賽賽事規則
📍亞冠賽中華隊過往戰績如何？
📍中華隊vs澳洲隊陣容
📍2026亞冠賽要去哪看？
|日期
|開賽時間（台灣時間）
|組合
|11月12日
|中午11：00
|澳洲 8：7 韓國
|11月12日
|晚間18：00
|日本 5：0 中華隊
|11月13日
|中午11：00
|中華隊 6：4 澳洲
|11月13日
|晚間18：00
|韓國 5：9 日本
|11月14日
|中午11：00
|日本 16：1 澳洲
|11月14日
|晚間18：00
|中華隊 4：6 韓國
|11月15日
|上午10：00（季軍賽）
|澳洲 vs 中華隊
|11月15日
|晚間18：00（冠軍賽）
|韓國 vs 日本
|排名
|球隊
|戰績
|1
|日本
|3勝0敗、冠軍賽
|2
|韓國
|1勝2敗、冠軍賽
|3
|中華隊
|1勝2敗、季軍賽
|4
|澳洲
|1勝2敗、季軍賽
對戰組合：中華隊 vs 澳洲隊
比賽時間：11月15日10：00
比賽場地：東京巨蛋
先發投手：邱駿威 vs Adam Bates
🟡邱駿威本季在中職一軍出賽25場（3場先發），拿下2勝4敗、防禦率3.40。本季共投39.2局，送出22次三振、19次四死球。
🟡Adam Bates本季在紅襪小聯盟體系出賽35場，拿下3勝5敗、2次中繼成功、2次救援成功、防禦率8.45。本季共投66局，送出60次三振、70次四死球。
⚾亞冠賽賽事規則
根據大會比賽規定，每支球隊可登錄28名球員，參賽資格為24歲以下或是入團3年以內的年輕選手，並開放3名「超齡外卡名額」，但年紀必須在29歲以下。但若是組隊有困難，經其他聯盟同意後，允許登錄25歲以下的選手。
本屆賽事最大變革，是採用投球計時器，以及開放投捕暗號系統PitchCom，本屆賽事無投球數限制。由於亞冠賽為WBSC認可的賽事，將統一使用WBSC公認球，壘包則是採用日職統一規格壘包。重播輔助方面，本屆挑戰次數僅1次，只要挑戰成功就可保留挑戰權。
本屆正規9局結束若平手，將從第10局採用突破僵局制，從無人出局一、二壘有人開始，延續第9局打擊順序。循環賽若雙方分差差距10分，從第7局起將提前結束比賽。
中華隊在2017年的第一屆賽事，由洪一中領軍，首戰0：1不敵韓國、次戰2：8敗給日本，最終以2連敗作收。2023年第二屆賽事，改由陳金鋒掌兵符，預賽首戰0：4遭日本完封、次戰6：0完封澳洲、第3戰1：6不敵韓國，最終在季軍賽4：3險勝澳洲，收下季軍。
⚾中華隊vs澳洲隊戰局分析
🚩中華隊面臨「晚接早」考驗：中華隊昨晚與韓國隊進行一場高張力對決，休息不到12小時又要交手澳洲隊。比起預賽第2戰「晚街午」考驗，今日的季軍賽開打時間更早，可以說是「晚接早」，中華隊能否再次克服休息不足的考驗，成為勝負關鍵。
🚩中華隊投手陣容充裕：中華隊前役雖然落敗，但僅消耗掉徐翔聖、陳睦衡以及李超，扣掉預賽前2戰先發的林子崴、陳克羿，陣中還有8位投手待命出賽，有本錢與澳洲隊比拚牛棚，只要戰況出現變化，可立即啟動換投。
🚩警戒澳洲隊長打：中華隊在預賽能以6：4險勝澳洲隊，關鍵在於投手群發揮出色，未被對方打者擊出過多長打。雙方相隔2天再度碰頭，中華隊仍不可大意，面對Blake Cavill、Alex Hall、Chris Burke等打者還是要特別小心。
🚩打擊串聯度能否甦醒：本屆中華隊攻勢串聯把握度不佳，預賽對澳洲隊一戰，若非對手守備出現瑕疵與失誤，難以逆轉戰局。面對本屆賽會最終戰，中華隊能否掌握得點圈機會，將左右比賽勝負。
📍亞冠賽中華隊28人名單（總教練：高志綱）
投手13人：李超（味全龍、外卡）、陳睦衡（歐力士猛牛）、陳克羿（樂天桃猿、外卡）、鍾允華（統一獅）、徐翔聖（養樂多燕子）、黃群（台鋼雄鷹）、邱駿威（樂天桃猿）、賴胤豪（樂天桃猿、 林子崴（樂天桃猿）、李軍（統一獅）、高偉強（統一獅）、盧孟揚（中信兄弟）、張誠恩（台鋼雄鷹）
捕手3人：張翔（統一獅）、林吳晉瑋（中信兄弟）、宋嘉翔（樂天桃猿）
內野手8人：王念好（富邦悍將）、張士綸（中信兄弟）、張仁瑋（中信兄弟）、劉俊緯（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）、林子豪（統一獅）、林泓弦（統一獅）、馬傑森（樂天桃猿）
外野手4人：郭天信（味全龍、外卡）、林佳緯（統一獅）、曾聖安（味全龍）、董子恩（富邦悍將）
📍亞冠賽澳洲隊28人名單（總教練：David Nilsson）
投手16人：Jordan Power（伯斯熱火）、Koskei Partington-Hopes（伯斯熱火）、Rubens Romero（多倫多藍鳥）、Luke Krkovski（布里斯本俠盜）、Aidan Torpey（雪梨藍襪）、Matt Beattie（布里斯本俠盜）、Ky Hampton（阿德萊德巨人）、Adam Bates（波士頓紅襪）、Liam Doolan（雪梨藍襪）、Jackson Grounds（布里斯本俠盜）、Ben Walmsley（布里斯本俠盜）、Joshua Bishopp（雪梨藍襪）、Kieren Hall（伯斯熱火）、Conor Myles（墨爾本王牌）、Brodie Cooper-Vassalakis（雪梨藍襪）、Cooper Morgan（阿德萊德巨人）
捕手2人：Alex Hall（伯斯熱火）、Zak Skinner（墨爾本王牌）
內野手8人：Jaylin Rae（雪梨藍襪）、Byron Armstrong（伯斯熱火）、Jo Stevens（雪梨藍襪）、Jayden Kim（匹茲堡海盜）、Brent Iredale（匹茲堡海盜）、Blake Cavill（雪梨藍襪）、Alex Skepton（布里斯本俠盜）、Clayton Campbell（底特律老虎）
外野手2人：Max Durrington（運動家）、Chris Burke（墨爾本王牌）
⚾2026亞冠賽要去哪看？
網路線上串流：CPBLTV（付費）、緯來電視網APP（付費）、Hami Video（付費）、ELTA TV（付費）、LINE TODAY（免費）
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