2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）今（15）日在東京巨蛋進行冠軍戰，由地主日本武士隊迎戰韓國隊，分別推出高橋宏斗與金健優先發，這是日韓連續3屆在冠軍賽碰頭。兩軍曾在預賽交手過，當時日本隊以9：5贏球，合計敲出6發全壘打。此戰的關鍵點是雙方牛棚戰力，若比賽前段呈現拉鋸戰，哪隊的牛棚能壓住對方火力，成左右勝負的關鍵。《NOWNEWS今日新聞》為您整理亞冠賽冠軍戰「先發投手、轉播、分析」一次看。

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🟡本文重點摘要

📍2026亞冠賽賽程

📍2026亞冠賽預賽戰績表

📍日本隊vs韓國隊基本資訊

📍亞冠賽賽事規則

📍日本隊vs韓國隊陣容

📍2026亞冠賽要去哪看？

▲2026亞冠賽日本隊正木智也（左）、宗山壘（右）連續3場開轟，兩人合計敲出8支全壘打，成為本屆賽會最強「雙箭頭」。（圖／美聯社／達志影像）
▲2026亞冠賽日本隊正木智也（左）、宗山壘（右）連續3場開轟，兩人合計敲出8支全壘打，成為本屆賽會最強「雙箭頭」。（圖／美聯社／達志影像）
2026亞冠賽完整賽程

日期 開賽時間（台灣時間） 組合
11月12日 中午11：00 澳洲 8：7 韓國
11月12日 晚間18：00 日本 5：0 中華隊
11月13日 中午11：00 中華隊 6：4 澳洲
11月13日 晚間18：00 韓國 5：9 日本
11月14日 中午11：00 日本 16：1 澳洲
11月14日 晚間18：00 中華隊 4：6 韓國
11月15日 上午10：00（季軍賽） 澳洲 vs 中華隊
11月15日 晚間18：00（冠軍賽） 韓國 vs 日本
2026亞冠賽預賽戰績表

排名 球隊 戰績
1 日本 3勝0敗、冠軍賽
2 韓國 1勝2敗、冠軍賽
3 中華隊 1勝2敗、季軍賽
4 澳洲 1勝2敗、季軍賽
日本隊vs韓國隊基本資訊

對戰組合：日本隊 vs 韓國隊

比賽時間：11月15日18：00

比賽場地：東京巨蛋

先發投手：高橋宏斗 vs 金健優

🟡高橋宏斗本季在日職一軍出賽19場，拿下5勝7敗、防禦率2.62。本季共投123.2局，送出135次三振、40次四死球。

🟡金健優本季在韓職一軍出賽28場，拿下9勝11敗、防禦率6.38。本季共投132.2局，送出120次三振、75次四死球。

▲2026年亞冠賽冠軍戰，日本武士隊推出王牌高橋宏斗先發交手日本隊。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.15）
▲2026年亞冠賽冠軍戰，日本武士隊推出王牌高橋宏斗先發交手日本隊。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.15）
亞冠賽賽事規則

根據大會比賽規定，每支球隊可登錄28名球員，參賽資格為24歲以下或是入團3年以內的年輕選手，並開放3名「超齡外卡名額」，但年紀必須在29歲以下。但若是組隊有困難，經其他聯盟同意後，允許登錄25歲以下的選手。

本屆賽事最大變革，是採用投球計時器，以及開放投捕暗號系統PitchCom，本屆賽事無投球數限制。由於亞冠賽為WBSC認可的賽事，將統一使用WBSC公認球，壘包則是採用日職統一規格壘包。重播輔助方面，本屆挑戰次數僅1次，只要挑戰成功就可保留挑戰權。

本屆正規9局結束若平手，將從第10局採用突破僵局制，從無人出局一、二壘有人開始，延續第9局打擊順序。循環賽若雙方分差差距10分，從第7局起將提前結束比賽。

▲2026亞冠賽韓國隊在冠軍戰，推出左投金健優先發交手日本隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲2026亞冠賽韓國隊在冠軍戰，推出左投金健優先發交手日本隊。（圖／美聯社／達志影像）
日本隊vs韓國隊戰局分析

🚩日韓第三度於冠軍戰交鋒：日本隊預賽以3戰全勝的完美戰績進入冠軍賽，韓國隊則是以1勝2敗、比較對戰優勢後驚險晉級。這是日韓連3屆在冠軍戰碰頭，前兩屆日本隊分別以7：0、4：3（10局）擊退韓國隊。

🚩韓國投手群能否壓制日本火燙打線：雙方日前曾在預賽交鋒，日本隊以9：5獲勝。本屆日本隊打線相當恐怖，尤其是雙箭頭正木智也、宗山壘，2人合計敲出8轟，韓國投手群能否壓制日本隊難纏打線，將成為勝負關鍵。

🚩韓國打者能否突破高橋宏斗：韓國隊在預賽與日本有來有往，不過今日冠軍賽碰上的是WBC國手高橋宏斗，首輪要一棒擊沉的機會不大，以金倒永、金揮執為首的主力打者群，勢必要在第二輪跳出來。

🚩牛棚戰力成勝負分水嶺：日本隊在預賽能擊退韓國隊，關鍵是宗山壘在8局下的3分砲，與日本隊相比，韓國隊牛棚確實較不穩定，若比賽前半段呈現膠著戰，雙方牛棚投手戰力將成為左右勝負的X因子。

亞冠賽日本隊vs韓國隊陣容

📍亞冠賽日本隊28人名單（總教練：井口資仁）

投手13人：吉田聖彌（中日龍）、竹丸和幸（讀賣巨人）、石田裕太郎（橫濱DeNA）、武内夏暉（西武獅）、高橋宏斗（中日龍）、金丸夢斗（中日龍）、高太一（廣島鯉魚）、鈴木豪太（軟銀鷹）、松本健吾（養樂多燕子）、九谷瑠（樂天金鷲）、森田駿哉（讀賣巨人）、篠原響（西武獅）、中森俊介（羅德海洋）

捕手3人：松尾汐恩（橫濱DeNA）、小島大河（西武獅）、進藤勇也（日本火腿鬥士）

內野手7人：宗山壘（樂天金鷲）、渡部聖彌（西武獅）、佐佐木泰（廣島鯉魚）、庄子雄大（軟銀鷹）、正木智也（軟銀鷹、外卡）、山口航輝（羅德海洋、外卡）、山縣秀（日本火腿鬥士）

外野手5人：度会隆輝（橫濱DeNA）、西川史礁（羅德海洋）、佐佐木俊輔（讀賣巨人）、長谷川信哉（西武獅）、辰見鴻之介（廣島鯉魚、外卡）

📍亞冠賽韓國隊28人名單（總教練：崔元豪）

投手14人：金太亨（起亞虎）、朴示洹（LG雙子）、禹康訓（LG雙子）、金晉旭（樂天巨人）、李路云（SSG登陸者）、朴晶慜（樂天巨人）、金健優（SSG登陸者）、李峻赫（NC恐龍）、金旼俊（SSG登陸者）、崔浚鏞（樂天巨人、外卡）、曹東昱（韓華鷹）、全俊杓（培證英雄）、成泳卓（起亞虎）、金映祐（LG雙子）

捕手2人：曹邢宇（SSG登陸者）、許引瑞（韓華鷹）

內野手7人：金揮執（NC恐龍）、金倒永（起亞虎）、金周元（NC恐龍）、李在玹（三星獅）、文禎彬（LG雙子）、韓東熙（樂天巨人、外卡）、安宰奭（斗山熊）

外野手5人：金珉錫（斗山熊）、安賢民（KT巫師）、朴在賢（起亞虎）、文賢彬（韓華鷹）、金智讚（三星獅、外卡）

2026亞冠賽要去哪看？

網路線上串流：CPBLTV（付費）、緯來電視網APP（付費）、Hami Video（付費）、ELTA TV（付費）、LINE TODAY（免費）

有線電視：緯來體育台

MOD：愛爾達體育2台

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...