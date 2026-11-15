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波特蘭拓荒者今（15）日在主場靠著阿夫迪亞（Deni Avdija）狂砍34分與里拉德（Damian Lillard）貢獻29分聯手帶領下，擊敗沙加緬度國王收下一波3連勝，戰績更一舉擠下明尼蘇達灰狼躍居西區第4。然而在球隊喜迎連勝的歡樂氛圍下，中國中鋒楊瀚森全場再度坐滿冷板凳（DNP）未獲一秒上場時間，拓荒者官方社群賽後發布的20張勝場慶祝照中，唯一一張以楊瀚森為主角的照片，是他在球員通道孤單拖著行李箱離去的背影照，立刻點燃中國網友與海內外球迷的怒火，紛紛質疑球團此舉別有用意：「這是在暗示要交易了嗎？」本場比賽拓荒者内線輪換全部傾巢而出，包括威廉斯（Robert Williams III）、卡爾森（Branden Carlson）肯特（Jayson Kent）等替補長人皆獲得上場機會並有得分進帳；反觀健康的楊瀚森卻被徹底排除在輪換之外。更令人費解的是，楊瀚森前陣子在對陣聖安東尼奧馬刺一戰才剛出賽26分鐘，以7投3中攻下生涯新高的12分與10籃板、完成NBA生涯首次「雙十」代表作，不料該役過後他卻突然遭到教練團冷凍，近3場比賽合計僅出賽4分43秒，最近兩戰更是直接被DNP。賽後拓荒者官方Instagram與X（原Twitter）精選了20張比賽實拍慶祝勝場，絕大多數照片皆是球員在場上激情吶喊、慶祝得分的熱血畫面，楊瀚森不僅僅在3張照片中露臉，其中一張全隊圍成一圈加油打氣的合照裡，他更被拍到孤零零站在最外圍、連跟隊友一起碰拳的機會都沒有；而唯一一張個人獨照，竟然是他一個人拖著皮箱離開的背影。這張耐人尋味的「皮箱走人照」迅速在中國籃球論壇引發軒然大波，不少中國球迷氣憤留言痛批：「所有別的圖片都是慶祝，明明可以選場下加油的圖，偏偏選這種一個人独自離開的，意思不要太明顯」、「其他人都圍成一團，就小楊孤零零在後面，太慘烈了」、「這是在暗示要交易了嗎？趕緊走吧，快來勇士！」甚至有球迷將他與先前因隊內矛盾遭勇士冷凍交易的喬納森庫明加（Jonathan Kuminga）相提並論，認為拓荒者已徹底將楊瀚森視為球隊計劃外的第5中鋒。除了中國球迷群情激憤，就連美國媒體與當地拓荒者球迷也紛紛替楊瀚森抱不平。美媒《NBA Codex》便公開發文質疑拓荒者主帥諾里（Micah Nori）的用人標準：「連續兩場DNP楊瀚森，若說比分接近不適合讓他上，卻讓卡爾森這個等級的球員在面部受傷後依舊穩坐主力輪換？看起來拓荒者當初根本只是為了中國市場才簽下楊瀚森。」不少海外拓荒者死忠球迷也湧入官方帳號留言抗議，直言球團若無心培養就應該乾脆將他交易，「停止這種不誠實的羞辱，別浪費他的天賦！」