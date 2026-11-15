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金州勇士隊37歲明星前鋒「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）日前表示，在從右膝前十字韌帶（ACL）撕裂重傷重返NBA賽場前，打算先前往發展聯盟（G League）附屬球隊聖克魯茲勇士隊出賽找回比賽感覺。針對這位六屆全明星球星的破天荒計畫，聖克魯茲勇士隊總教練威爾森（Lainn Wilson）受訪時不僅舉雙手表示歡迎，更興奮直呼這將是整個發展聯盟的榮幸與亮點：「我永遠不會拒絕讓那傢伙來到這裡，他總是能讓身邊的球員變得更好！」巴特勒自今年1月遭遇右膝前十字韌帶重創後便一直處於漫長復健期，目前仍無確切的NBA復出時間表。不過他近日向《The Athletic》記者弗里德爾（Nick Friedell）明確表態：「我要去聖克魯茲打球，雖然可能不會待太久，但我肯定會在那裡正式上場打一場比賽。」過往NBA巨星在傷癒復出前，大多僅會隨發展聯盟球隊進行一兩次隊內訓練（如史蒂芬柯瑞在2020年手掌骨折復出前曾隨聖克魯茲練球，塞爾吉伊巴卡則在2021年打過4場G聯賽），極少如此級別的超級巨星真正下場打G聯賽正式比賽；一旦巴特勒成行，他將成為史上在發展聯盟出戰復健賽最大牌的球星。對於巴特勒的這番宣言，聖克魯茲勇士主帥威爾森在接受《Boardwalk Buckets》訪問時難掩興奮之情：「我絕對、永遠不會拒絕讓那傢伙來到我們球隊。從純粹的籃球角度來看，這簡直太棒了，這將會成為整個G聯盟的焦點盛事……吉米一直以來都能讓其他球員變得更出色。」美媒分析指出，威爾森的評價可謂一針見血。巴特勒並非那種必須大量霸佔球權才能發揮影響力的純得分手，生涯場均繳出18.4分、5.4籃板與4.4助攻（上季受傷前在勇士更場均貢獻20.0分、5.6籃板與4.9助攻）的他，具備全能的控球前鋒身手，擅長判讀防守陣型、吸引包夾後為隊友製造空檔，或在無球跑動中完成終結。對聖克魯茲勇士陣中正在學習比賽節奏的年輕球員而言，能與一位五度入選年度最佳陣容的頂級攻守兼備老將並肩作戰，親眼見識他在高壓下如何判讀輪轉與掌控戰局，無疑是千載難逢的寶貴學習機會；而對當地社區與球迷來說，能在小型球館近距離目睹NBA超級巨星登場，更將成為難忘的籃球記憶。儘管巴特勒在G聯賽的具體出賽日期仍需視復原進度與勇士醫療團隊及球團最終點頭而定，但從一軍主帥史蒂夫科爾（Steve Kerr）到二軍教頭威爾森目前皆對此事樂見其成。