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黃仁勳下台衝擊輝達 市值蒸發1.9兆美元

Anthropic估值上看1.4兆美元 IPO成AI信心試金石

AI資料中心投資遭質疑 美股連跌4週後反彈

美國通膨升溫 零售銷售與聯準會紀錄同受矚目

近年推動美股上漲的人工智慧（AI）投資熱潮，近期接連遭遇挑戰，下週更將迎來兩大關鍵考驗。AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）將在創辦人黃仁勳因婚外情風波辭職後，首次公布季度財報；另一方面，Claude聊天機器人開發商Anthropic也準備掛牌上市，估值最高上看1.4兆美元。市場將密切觀察這兩起重大事件，判斷投資人對AI產業的信心是否開始動搖。根據《路透社》報導，輝達長期是AI投資熱潮的核心企業，但黃仁勳近日捲入兩起婚外情爭議，其中一名對象更被懷疑涉及中國情報活動，最終於週四（12日）辭去執行長職務。在公司領導階層突然更替、AI產業龐大投資支出受到質疑之際，輝達下週二的財報表現，以及兩天後Anthropic的上市行情，將成為市場關注焦點。輝達過去一直是美股長達4年多頭行情的重要推手，但近期股價大幅回落。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，輝達市值從10月初約5.8兆美元的高峰，縮水至週五的3.9兆美元，短短一個多月蒸發約1.9兆美元。儘管市值大幅下滑，輝達仍是全球AI產業的重要供應商，其晶片廣泛應用於大型語言模型訓練及資料中心，因此財報結果可能牽動整體科技股走勢。在黃仁勳辭職後，原任財務長克瑞斯（Colette Kress）接任代理執行長，將面臨穩定公司營運及重建投資人信心的挑戰。根據LSEG彙整的分析師預估，輝達本次公布的會計年度第三季營收可望達1090億美元，獲利年增率則上看90%。不過，F/m Investments執行長莫里斯（Alex Morris）警告，在輝達面臨高度不確定性的情況下，如果財報表現不夠亮眼，市場可能給予比平常更嚴厲的股價懲罰。除了輝達財報，Anthropic預計下週四正式在那斯達克掛牌交易，也將成為AI投資熱度的重要指標。Anthropic是Claude聊天機器人的開發商，此次首次公開募股（IPO）預計出售8.25億股，募資規模最高達644億美元，公司估值上看1.4兆美元。這將是繼馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX今年6月上市後，另一場備受矚目的大型IPO。SpaceX當時以接近1.75兆美元的估值上市，募資750億美元，但上市後股價表現震盪。其IPO價格為每股135美元，8月一度跌至約105美元，近期則回升至139美元左右。Madison Investments首席投資策略師萊恩（Patrick Ryan）指出，如果Anthropic上市後股價表現不佳，可能代表投資人對AI類股的風險承受意願正在下降。近期AI概念股承壓，除了輝達管理階層風波，也與市場開始質疑龐大的AI基礎建設投資能否持續有關。本月初美國期中選舉中，民主黨擊敗總統川普（Donald Trump）所屬共和黨，取得重大勝利，市場擔心新政治局勢可能帶來更嚴格的AI資料中心監管，進一步拖慢產業擴張。不過，部分AI相關股票近期已逐漸回穩，標普500指數在連續4週下跌後，本週重新收漲，今年以來累計仍上漲10.5%。富國銀行投資研究所（Wells Fargo Investment Institute）全球股票與實質資產主管薩馬納（Sameer Samana）認為，投資人目前對AI產業、通膨及伊朗戰爭等風險仍抱持過度樂觀的態度。他警告，如果下週輝達財報或Anthropic上市表現令人失望，可能迫使投資人重新評估市場風險。除了兩大AI事件，美國下週也將公布多項重要經濟數據。其中，週二公布的零售銷售報告，將提供觀察美國消費者支出是否放緩的重要線索。美國最新公布的10月消費者物價指數（CPI）漲幅高於預期，已使市場提高對聯準會（Fed）未來進一步升息的預期。聯準會預計週三公布最新貨幣政策會議紀錄，投資人將從中尋找官員對通膨及後續升息步調的看法。此外，沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）、家得寶（Home Depot）及勞氏（Lowe's）等大型零售商，也將陸續公布財報。由於中東衝突推升汽油價格，加上借貸成本較今年稍早提高，市場正密切關注美國家庭的消費能力是否受到進一步壓縮。薩馬納表示，他最想從零售企業財報中確認的是，在能源價格持續高漲、利率重新攀升至高點的情況下，美國消費支出是否出現更明顯的惡化。