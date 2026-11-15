我是廣告 請繼續往下閱讀

▲MeiMei分享四宮格美照，留著黑色長直髮的她看起來很有氣質。（圖／翻攝自IG@meilody）

過去靠著節目《我愛黑澀會》走紅的女星MeiMei（郭婕祈），2012年淡出演藝圈，IG更從2022年就停止更新，讓外界相當思念她，直到昨（14）日，消失4年的MeiMei才終於發聲，分享近況。她先是透過限時動態跟粉絲打招呼，接著又發貼文丟出多張美照，並分享近年未更新IG的原因，是因為自己想「試著戒掉社群」，沒想到一戒就是4年，MeiMei笑說：「少了些焦慮和壓力，多了簡單和快樂。」MeiMei昨日終於回歸社群，在IG更新限時動態與貼文，只見照片中的MeiMei氣色很不錯，留著黑色長直髮的她，看起來相當優雅有氣質。當初她加入《我愛黑澀會》時，才20、21歲左右，如今過了20年，MeiMei也已來到41歲了，但歲月似乎沒在她臉上留下痕跡，她整個人看起來依舊宛如少女。MeiMei也在貼文寫道自己消失的原因：「MeiMei笑說雖然戒掉社群自己也過得很不錯，但她知道有很多人在關心她，所以她如今決定回歸：「」更承諾未來會盡力更新，讓大家多看到她。粉絲見狀也紛紛留言：「還是那麼好看，希望多發一點」、「太棒了！回歸永遠不嫌晚」、「好美呀」。還有不少《我愛黑澀會》的美眉現身，玉兔、米奇都留言：「歡迎回來」，丫頭則是說：「想念你」，可見她們即便多年未同框，仍有好交情。