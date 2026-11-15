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兩天取消逾1.4萬架次 捷藍航空近半航班停飛

不是網路攻擊！疑承包商安裝路由器出問題

每5秒逾千次連線請求 17處航管中心受影響

911事件後最嚴重停飛 美國航管老舊問題再受關注

禁飛令已解除 FAA估15日晚間全面恢復

美國航空運輸系統爆發重大故障！美國聯邦航空總署（FAA）因航空管制通訊系統異常，週五（13日）下令全美航班暫停起飛近5小時，創下2001年911恐怖攻擊以來最長的全國性停飛紀錄。雖然禁飛令已於當晚解除，但航班取消及延誤情況持續擴大，兩天累計超過1.4萬架次航班取消。FAA署長貝德福德（Bryan Bedford）表示，預計要到週日（15日）晚間，美國航空運輸才能大致恢復正常。綜合《路透社》、CNBC等媒體報導，FAA於美東時間13日下午4時左右發布全國性地面停飛令（Ground Stop），要求幾乎所有準備起飛的航班暫停離地，以避免空中交通管制系統故障危及飛航安全。FAA隨後於當晚8時15分解除禁飛令，但大規模航班調度混亂已造成連鎖效應，數以萬計旅客滯留機場，航空公司也必須重新安排飛機及機組人員。根據航班追蹤網站FlightAware統計，截至美東時間14日下午4時15分，當天全美已有超過5300架次航班取消、近6300架次延誤。加上13日約9200架次取消、7500架次延誤，兩天累計取消航班超過1萬4500架次，延誤航班則接近1萬3800架次。航空數據公司Cirium指出，13日下午4時後，原本有約1萬1000架次航班預定從美國機場起飛，涉及約150萬名旅客。此外，當天約有600架次航班改變航路，其中104架次轉降其他機場。各大航空公司受到嚴重衝擊。達美航空（Delta）、聯合航空（United）及美國航空（American Airlines）週六均取消約25%的航班，捷藍航空（JetBlue）取消比例更接近45%。多家航空公司已推出彈性改票措施，允許受影響旅客免費更改航班日期。這起罕見的大規模停飛事件，一度引發美國政府對網路攻擊的擔憂。白宮13日緊急召開戰情室會議，聯邦機構也同步調查是否涉及駭客入侵。不過，國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）表示，目前沒有跡象顯示事件構成對美國的安全威脅，故障看來是機械或設備問題，而非網路攻擊。美國運輸部長達菲（Sean Duffy）14日進一步說明，問題可能源自FAA承包商L3Harris在一處偏遠設施安裝至少一台新路由器，導致航空管制通訊系統異常。達菲指出，調查人員仍在確認究竟是承包商操作或安裝失誤，還是路由器本身存在缺陷。L3Harris則表示，嚴肅看待這起事件，並正全力配合FAA調查。達菲表示，故障發生後，部分航管中心的雷達及通訊系統開始出現不穩定情況，路由器問題更導致大量資料湧入其他通訊中心，造成系統負荷過重。「每4至5秒就有超過1000次連線請求」，不僅影響航管人員與飛機之間的通訊，也干擾部分雷達運作。FAA全美22處負責航機巡航階段的區域航管中心，有17處受到影響。貝德福德表示，FAA當時擔心航管中心可能完全失去通訊能力，因此決定預防性暫停全美航班起飛。不過，他強調，實際上並沒有任何航管中心完全失去運作能力，整體系統目前也已恢復穩定。FAA正與L3Harris進行額外測試，以確認是否仍有其他潛在風險。這次事件也再次暴露美國航空管制系統長期存在的設備老舊、通訊故障及人力不足問題。美國近年已多次發生航管技術異常，包括2023年因飛行員警示系統故障導致全國航班停飛，以及2025年紐澤西州紐瓦克自由國際機場因設備故障，造成航管人員一度與飛機失去聯繫。今年9月，紐澤西州施工意外切斷Verizon光纖，也曾造成紐瓦克及費城數百架次航班取消、延誤或轉降。達菲因此呼籲國會增加航空管制系統現代化預算，將原先提出的300億美元需求提高至500億美元。儘管國會去年已核准125億美元經費，但民主黨籍眾議員拉森（Rick Larsen）及卡森（Andre Carson）指出，運輸部目前僅簽訂總額43億美元的相關合約，實際支出更只有10億美元。兩人表示，民主黨明年接掌眾議院相關委員會後，將追究政府責任，確保類似混亂不再發生。眾議院議長強生（Mike Johnson）則表態支持今年再增加航管系統相關經費。FAA署長貝德福德14日就大規模航班混亂向旅客致歉，並表示目前航空管制系統已恢復穩定。不過，由於大量航班取消，航空公司仍須重新調度飛機、機組人員及其他工作人力，加上部分機組人員已達法定執勤時數上限，即使禁飛令解除，也無法立即恢復所有航班。貝德福德預估，美國航空運輸將逐步恢復，最快在15日晚間大致回到正常班表。航空公司提醒，近期準備搭乘美國國內線或往返美國國際航班的旅客，應持續確認航班最新狀態，並留意航空公司提供的免費改票措施，以免行程受到影響。