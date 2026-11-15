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▲作為電豹女老闆的蔡沁瑜，對自己身材要求也很自律。（圖／翻攝自蔡沁瑜Threads＠growing6869）

職籃桃園台啤永豐雲豹專屬啦啦隊「電豹女」旗下有金賢姈、海莉、金珉智等正妹韓援，吸引許多粉絲支持，也會有攝影師主動到球場為她們拍照，不過近日卻有攝影師發文，笑說：「」原來該攝影師目光被電豹女經紀公司「想想時間」的老闆吸引，，資歷超狂。近日一名啦啦隊攝影師在Threads發文，貼出3張蔡沁瑜的美照，笑說：「別人在拍啦啦隊，我在拍老闆」，只見他拍下蔡沁瑜專注工作還有燦笑的表情，她身穿西裝外套搭配蕾絲上衣、綁著公主頭，看起來既甜美又有熟女的優雅氣質，讓人挪不開眼睛。這組照片曝光後，火速吸引17萬人次瀏覽、3千多人按讚，許多「電豹女」成員更現身留言，大誇老闆真的很漂亮：「認證！她本人超美！」、「真的很漂亮」、「寶藏女孩有寶藏老闆」、「一定是最漂亮的那種」，這讓蔡沁瑜看了也笑翻，本尊親自出面回應：「乾脆整隊都來留言如何？你們也太好笑了，是人家照片拍得好。」蔡沁瑜謙虛誇讚是攝影師把她拍得漂亮，但其實她過去擔任郭台銘競選總部發言人時，就有「最美發言人」的稱號。現年52歲的蔡沁瑜職涯履歷更是超級精彩，她曾在民視、壹電視當過主播，後來透過前立委周守訓引薦，才加入郭台銘的競選團隊，之後又一度被親民黨列入2020年立委選舉的不分區名單內。選戰結束後，蔡沁瑜則陸續擔任過永齡教育慈善基金會副執行長、雲豹能源公關長，現在選擇專注經營經紀公司「想想時間」，成為「電豹女」的幕後推手。而她本人的Threads也分享過健身照片，熱愛運動的蔡沁瑜換上緊身衣也看不到任何贅肉，可見她外型、身材都保養得很好，也難怪會吸引攝影師目光。