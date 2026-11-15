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中國企業搶租馬來西亞資料中心 擔憂美國加強管制

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左）與新加坡資料中心業者Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang）婚外情撼動科技業。（圖／NOWNEWS攝影中心記者朱永強攝）

韓國憂5100億美元合作計畫 中國市場也面臨風險

東南亞資料中心恐降溫 馬來西亞首當其衝

台灣「黃仁勳旋風」恐成絕響 日本44家企業AI聯盟添變數

輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳因婚外情風波閃電辭職，不僅震撼美國科技業，也讓亞洲各國的人工智慧（AI）發展面臨不確定性。從台灣、日本、韓國到東南亞，黃仁勳過去憑藉個人魅力與政商人脈，推動各國採用輝達晶片、投資AI資料中心。如今這位被視為AI革命推手的科技巨頭突然離開，除了可能影響亞洲數千億美元的合作計畫，也恐促使中國加速發展國產晶片，進一步改變美中科技競爭局勢。根據《紐約時報》報導，黃仁勳在亞洲享有極高知名度。印尼稱他為「AI革命領袖」，日本軟銀創辦人孫正義將他比喻為「下一個賈伯斯」，在出生地台灣，他更被親切稱為「黃爸爸」。黃仁勳長期頻繁走訪亞洲，親自與企業高層及政府官員建立關係，推廣各國建置自主AI基礎設施的「主權AI」（Sovereign AI）理念。然而，在他因與一名涉嫌中國間諜活動的女子發生婚外情而辭職後，這些由他親自促成的合作關係，如今也面臨考驗。黃仁勳過去被視為美中科技競爭中的重要溝通橋梁。他多次主張，美國若對中國實施過於嚴格的晶片出口管制，反而可能促使中國企業加速開發替代技術。他認為，讓中國繼續使用美國技術體系，才有助於美國維持AI競爭優勢。中國科技分析師趙柏（Poe Zhao）指出，黃仁勳離職意味著中國失去一位在美國科技業具有影響力、支持商業合作的重要人物。顧問公司Trivium China資深分析師馬祖爾（Joe Mazur）也認為，黃仁勳離開後，華府主張對中國採取強硬科技政策的聲音可能更加壯大。廣東AI投資人鍾揚（Zhong Yang）則警告，中國AI產業必須為最壞情況做好準備，包括將國產晶片與國產AI模型結合，建立不依賴外國技術的完整生態系。他認為，對中國企業而言，以國產晶片取代外國產品，未來可能不再只是政策選項，而是攸關生存的必要措施。不過，趙柏也提醒，中國晶片在效能方面仍落後輝達，長期能否因此受益，取決於華為等國產晶片業者能否真正縮小技術差距。華爾街科技分析師艾夫斯（Dan Ives）則直言，從長期來看，黃仁勳離職對中國而言可能是「夢寐以求的情況」，因為黃仁勳與輝達原本是美中AI競爭的重要制衡力量。黃仁勳離職也讓部分中國企業擔心，美國可能進一步限制中國取得先進AI晶片。目前不少中國企業透過馬來西亞等國的資料中心，使用無法直接進口中國的美國先進晶片。一名不願具名的馬來西亞資料中心主管透露，近期已有中國企業加緊承租配備先進美國AI晶片的資料中心空間，希望趕在新限制措施出台前取得運算資源。另一方面，黃仁勳婚外情事件也延燒至馬來西亞。馬來西亞政府週五表示，正在調查新加坡企業Megaspeed旗下公司進口的AI晶片，是否曾被轉口至其他國家。Megaspeed由黃仁勳婚外情對象黃樂（Alice Huang）經營。美國情報機構認為她涉及中國間諜活動，但中國已否認相關指控。Megaspeed則聲明，已配合美國政府檢查，未來也將持續合作。報導指出，目前仍無法聯繫上黃樂取得回應。韓國同樣密切關注黃仁勳離職後的影響。去年全球AI產業開始面臨高速記憶體晶片供應吃緊，黃仁勳親自與三星電子及SK海力士高層建立密切關係，以確保輝達能持續取得關鍵零組件。如今韓國擔心，與輝達相關、總值約5100億美元的合作計畫可能受到影響。此外，中國占韓國半導體出口約40%，若美國進一步收緊對中晶片出口限制，也可能衝擊韓國企業。《韓國經濟日報》社論指出，目前半導體產業的超級景氣循環，很大程度上要歸功於輝達建立的AI生態系。社論更形容，問題在於「黃仁勳實際上就等同於輝達」，凸顯他個人對公司及全球半導體產業的影響力。東南亞近年積極吸引AI資料中心投資，黃仁勳也是重要推手之一。馬來西亞前投資、貿易及工業部副部長王建民（Ong Kian Ming）表示，黃仁勳離職可能抑制現有及未來資料中心對AI運算資源的需求。他認為，馬來西亞可能承受最大衝擊，影響也可能外溢至泰國及印尼。新加坡《商業時報》記者陳（Jude Chan）則指出，東南亞未來恐怕很難再找到另一位願意親自飛往當地、與各國總理會面，甚至赴華府為區域利益發聲的輝達執行長。該報更將黃仁勳形容為「輝達最出色的推銷員」。黃仁勳在台灣擁有近乎明星般的地位，每次訪台都吸引媒體長時間直播，甚至掀起被稱為「Jensanity」的黃仁勳旋風。他與台積電創辦人張忠謀關係密切，也經常與台積電及其他台灣供應鏈高層聚餐，藉由私人情誼維繫合作關係。日本方面，黃仁勳今年7月訪日時，曾大力推廣結合製造業、工業機器人與AI的「實體AI」（Physical AI），主張日本只要部署數萬顆輝達晶片，就有機會成為主權實體AI的重要領導者。當時日本經濟產業大臣赤澤亮正及數十名企業高層出席東京的技術聯盟成立活動。赤澤甚至特別穿上黑色皮衣，向以皮衣為招牌造型的黃仁勳致敬。這項計畫最終吸引44家日本大型企業加入，包括索尼集團（Sony）、軟銀（SoftBank）、NEC及本田（Honda）。黃仁勳訪日期間，部分傳出與他共進餐敘的企業，股價也一度大漲。不過，當時已有分析人士質疑，日本政府支持的AI計畫，究竟能否真正建立自主技術能力，還是讓日本更加依賴輝達這家外國企業。隨著黃仁勳突然離開，這項疑慮也再度浮上檯面。