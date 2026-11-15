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台南老店「金得春捲」12月結束營業！飄香72年收攤：在地人超崩潰

▲金得春捲以現包春捲聞名，內含蝦仁、高麗菜、皇帝豆、蛋皮與蒜泥等豐富配料再加上花生糖粉等配料，獨特香氣成為不少遊客以及在地人必吃美食。（圖／金得春捲臉書）

▲金得春捲提到店名，解釋「金得」承載著他們對爺爺的思念，是整個家族所有溫暖回憶的來源，對店家來說「金得春捲」商標意義遠重大，不只是一個店名，未來將繼續留著商標，不會隨意易主。（圖／金得春捲臉書）

國華街租約爭議延燒！金得春捲獨自承擔鉅額費用

▲台南國華街10月底傳出租約爭議，在台南經營70年的江川肉燥飯指控「二房東」金得春捲，在沒告知情況下不繼續營業。（圖／金得春捲臉書）

台南國華街老店「金得春捲」在地飄香72年，憑藉現包豐富內餡與Q彈的潤餅皮聞名，深受遊客與在地人喜愛，但業者於昨（14）日正式宣布，預計於12月中旬結束營業，確定不搬遷新址，若食材備料提前售完將提早收攤，讓不少台南人不捨留言「又是一個時代的結束！」金得春捲也感性公開店名背後的家族故事，更強調商標將繼續保留，不會易主。台南老店「金得春捲」在國華街飄香72年，但店家於昨（14）日下午透過官方臉書公告，表示金得春捲即將結束營業，預計在12月中旬收攤，如備料提前用完，會提早結束，將不會移至新址。店家感性發聲「很遺憾以這種方式讓大家知道我們即將結束營業，沒能和大家好好告別是我們感到最不捨與難過的地方。」並感謝每一位親友、員工、廠商和顧客陪伴72年的歲月。金得春捲也提到店名由來，解釋「金得」承載著他們對爺爺的思念，是整個家族所有溫暖回憶的來源，對店家來說「金得春捲」商標意義重大，不只是一個店名，未來將繼續留著商標，不會隨意易主。金得春捲最後再次向顧客致歉，表示結束並不代表消失，會永遠存在大眾心中，「現在，我們即將啟程邁向人生下一個階段。在此也祝福大家：一切順心，平安健康。」公告曝光後，瞬間引來眾多台南老饕不捨留言，「從小吃到大的好味道，又是一個時代的結束」、「從第一代吃到這第三代。祝福你們未來決定的人生規劃」、「謝謝金得留給我美好味蕾的記憶」、「又一道美味要消失了，以後只能在記憶裡回味了」。金得春捲是台南知名的小吃老店，其坐落在位於台南市中西區國華街與民族路交叉口，創立於1954年至今已有72年的歷史，店家以現包春捲聞名，內含蝦仁、高麗菜、皇帝豆、蛋皮與蒜泥等豐富配料，再加上花生糖粉等創造獨特口感，成為不少遊客以及在地人必吃美食。但在2026年10月底時，台南國華街傳出租約爭議，在台南經營70年的江川肉燥飯指控「二房東」金得春捲，在沒告知情況下不繼續營業，讓原本綁定同份合約、合租60多年的其他店家錯愕不已。當時金得春捲出面解釋，結束營業原因在於「被迫承受一筆不屬於租客該承受的鉅額費用」，考量其餘三間店家能繼續簽約，決定獨自負擔款項，並在租約到期後結束租賃。