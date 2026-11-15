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美國職籃（NBA）金州勇士隊日前才傳出當家巨星柯瑞（Stephen Curry）因腹斜肌受傷至少缺陣兩週的噩耗，《ESPN》知名球評史密斯（Stephen A. Smith）近日就在節目《First Take》中發出嚴厲警告，呼籲全聯盟各隊「千萬別讓勇士老闆拉科布（Joe Lacob）把戴維斯（Anthony Davis）弄到手」，否則一旦柯瑞傷癒歸隊，這對超級組合將徹底改寫爭冠版圖。目前勇士在柯瑞缺陣期間，暫時仰賴新秀倫德博格（Yaxel Lendeborg）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）撐起戰局，同時球團也正積極兜售下季合約極具親和力的中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。事實上，勇士早在今年休賽季就曾與現效力於華盛頓巫師隊的明星長人戴維斯傳出交易緋聞，且手握足以吸引巫師的首輪選秀權籌碼。史密斯在節目中語氣激動地表示：「各位先生女士，你們最好祈禱別讓金州勇士得逞！因為柯瑞不會永遠躺在傷兵名單裡，千萬別讓他得到像戴維斯這樣的幫手。」他接著強調：「絕對不能讓這種事發生，別讓拉科布完成這筆操作，讓勇士把戴維斯帶回家！」史密斯分析，戴維斯的攻防統治力與勇士體系簡直是天作之合，特別是當他與擁有「吸怪能力」的柯瑞搭檔時，兩人在擋拆與禁區威嚇力上產生的化學效應將無人能擋。勇士若想迎來這位本季年薪高達5850萬美元的頂級內線，在薪資匹配上必須做出重大取捨。美媒《Heavy Sports》分析，勇士勢必得將波爾辛吉斯與核心老將格林（Draymond Green）打包，甚至可能還需加上穆迪（Moses Moody）才能順利配平薪資。此外，考量到戴維斯明年夏天擁有球員選項、極有可能跳出合約成為完全自由球員，勇士還得附上至少一枚受保護的首輪選秀權作為代價。由於格林在今年休賽季剛簽下新約，依聯盟規定必須等到12月15日之後才具備交易資格，因此這筆重磅交易若要成真，預計將在12月中旬至明年2月3日交易截止日前越演越烈。一旦勇士成功網羅戴維斯並全員恢復健康，灣區大軍將能排出柯瑞、波傑姆斯基、巴特勒（Jimmy Butler）、倫德博格加上戴維斯的恐怖先發五虎，板凳席上更坐擁梅爾頓（De'Anthony Melton）、小裴頓（Gary Payton II）、尼昂（Georges Niang）、威廉斯（Brandon Williams）與巴錫（Charles Bassey）等一票優質綠葉，整體深度堪稱爭冠級別。至於巫師隊方面，送走戴維斯的最大誘因在於避免明年夏天人財兩空，不僅能藉此換回未來的首輪選秀權資產，也能說服冠軍老將格林在華盛頓扮演年輕球員的領袖與導師，創造雙贏局面。