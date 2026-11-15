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▲傅榆（左）希望台灣被當作獨立的個體，直球表態台獨立場。（圖／翻攝台視 YouTube）

▲第55屆金馬獎最佳女主角是台灣女星謝盈萱（左），最佳男主角是中國演員徐崢（右）。（圖／資料照）

第55屆金馬獎是造成中國官方下令禁止中國電影人來台的起點，當年究竟發生什麼事？主要與導演傅榆的台獨宣言有關。傅榆當年在台上語氣顫抖、激動地說：「」這番發言觸動兩岸敏感政治神經，讓台下中國演員、導演們立刻臉色大變，這才掀起中國抵制金馬獎風暴。電影《我們的青春，在台灣》2018年奪下第55屆金馬獎最佳紀錄片獎，導演傅榆當時顫抖走上台，心情很激動，她更藉此機會發表台獨立場：「傅榆語畢，坐在台下的台灣影人紛紛鼓掌歡呼，但中國影人的臉卻瞬間垮掉，對於傅榆的發言感到震驚。第54屆金馬影帝涂們之後上台頒發最佳女主角時，還故意說：「特別榮幸再次來到『中國台灣』金馬獎頒獎，我感到了兩岸一家親。」當晚拿到金馬獎影帝徐崢則在領獎時說道：「這裏是一個專業的殿堂，我相信中國電影一定會越來越好！」一場電影盛典瞬間淪為政治表態舞台，當晚金馬獎結束後，中國影人也集體缺席金馬惜別酒會，原定還要留在台灣宣傳《如懿傳》的周迅直接取消記者會離台，張藝謀的慶功宴則是拒絕媒體提問。隔年開始，中國電影局就下令「暫停中國電影及人員參與台北金馬影展」，這場抵制風暴一直延燒至今。對於傅榆當時的發言，不少政治人物表態支持，但也有許多電影觀眾認為，傅榆打破了金馬獎過去避談政治的默契，痛批她害慘該屆金馬獎主席李安。對此，傅榆在2019年時，曾接受BBC台灣特約記者的訪問，當時她坦言，自己在金馬獎上的言論並非臨時脫口，而是早有準備的，但傅榆表示，如果還有機會的話，自己會想得更周全一點，盡量不要傷害到任何人。