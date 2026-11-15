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美國職棒大聯盟（MLB）休賽季自由市場逐漸白熱化，洛杉磯道奇隊在日前痛失主力牛棚大將菲利普斯（Evan Phillips）後，加上另一名左投維西亞（Alex Vesia）也投入自由市場動向未明，牛棚戰力面臨嚴峻考驗。根據《ESPN》資深記者羅傑斯（Jesse Rogers）最新爆料，道奇已將補強雷達鎖定前紐約洋基隊右投羅艾西加（Jonathan Loáisiga），目前共有多達5支球隊都想搶人。至於為何羅艾西加能從原本的小聯盟合約變成自由市場的搶手貨？一切與他的大復活有關。現年32歲的羅艾西加擁有9年大聯盟資歷，生涯前8個賽季皆效力於紐約洋基。身穿條紋球衣期間，他雖多次展現頂級牛棚火球男的宰制力，累計出賽193場、防禦率3.54、拿下10次救援成功並送出232次三振，卻始終擺脫不了傷病纏身的魔咒。2025年球季結束後，洋基球團決定不執行他500萬美元的球隊選擇權，讓羅艾西加被迫在去年冬天以一紙小聯盟合約轉投亞利桑那響尾蛇。沒想到這次轉隊成了他生涯的轉捩點。2026年賽季羅艾西加不僅整季都保持健康，更在67場出賽中繳出2.42的超亮眼防禦率，成功演繹「東山再起」戲碼，也讓他的生涯平均防禦率下修至3.30。《ESPN》記者羅傑斯在社群平台X上透露：「自由市場開始加溫了，消息人士指出後援投手羅艾西加的簽約已進入倒數階段，目前有5支球隊參與角逐，道奇隊正是其中之一。」《MLB Trade Rumors》專欄作家波利舒克（Mark Polishuk）分析指出，對於去年冬天還只能屈就小聯盟合約的羅艾西加而言，今年休賽季能吸引多支球隊瘋狂追逐，無疑是最甜美的回報。以道奇球團向來毫不手軟的雄厚財力，要在這場搶人大戰中開出最優渥報價並非難事。更重要的是，羅艾西加今年效力響尾蛇期間，道奇在國聯西區內戰中已多次近距離見識過他的球威與壓制力。隨著菲利普斯率先簽約，牛棚投手在自由市場的骨牌效應正式啟動，羅艾西加極可能成為下一位火速拍板落腳處的熱門後援投手。