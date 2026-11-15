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穿越雲層垂直降落 巨型「筷子」成功接住星艦

助推器回收失敗 墜入墨西哥灣前爆炸

繞地球14圈、部署26顆衛星 挑戰高溫重返大氣層

目標像飛機一樣反覆起降 為登月、火星計畫鋪路

馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX再創航太里程碑！巨型火箭「星艦」（Starship）在完成超過22小時的太空飛行、繞行地球14圈後，於週六（14日）成功返回美國德州發射基地，首度由發射塔上的巨型機械手臂「筷子」直接接住星艦上級太空船。這項突破被視為SpaceX實現火箭完全重複使用的重要一步，未來可望降低太空發射成本，並推進登月及火星探索計畫。綜合《路透社》、CNBC等媒體報導，SpaceX第15次星艦試飛（Starship Flight 15）於週五（13日）從德州星際基地（Starbase）升空，原定挑戰首次在同一趟任務中，同時回收超重型助推器（Super Heavy）及星艦上級太空船。雖然助推器回收失敗，但星艦成功進入軌道、部署衛星，並在隔天完成史上首次由發射塔機械手臂捕捉上級太空船的壯舉。週六返回地球時，高約171英尺（約52公尺）的星艦穿越德州南部厚重雲層，在接近發射基地時重新點燃引擎，調整姿態轉為垂直下降。隨後，星艦在引擎持續運作下緩慢下降，精準進入發射塔「機械哥吉拉」（Mechazilla）兩支巨型機械手臂之間。當機械手臂成功固定星艦後，引擎隨即關閉，經過大氣層再入高溫燒灼、外觀已明顯焦黑的太空船，就這樣懸掛在發射塔上。這是SpaceX首次成功利用發射塔回收星艦上級太空船，也是星艦計畫迄今飛行時間最長的一次任務。馬斯克事後也在社群平台X發布影片，展示自己檢查回收後星艦的畫面。不過，這次試飛並非所有目標都順利達成。星艦採用兩節式設計，下方的超重型助推器負責將上級太空船送往太空，兩者分離後，助推器原定在發射約10分鐘後返回發射場，由機械手臂接住。然而，助推器在回收過程中發生異常，SpaceX最終放棄原定的發射塔捕捉計畫，改讓助推器朝墨西哥灣海面下降。助推器隨後在接觸海面前爆炸，未能完成回收。這也意味著，SpaceX雖然成功捕捉星艦上級太空船，但仍未達成在單次任務中完整回收兩節火箭的目標。在助推器分離後，星艦上級太空船持續飛行，進入距離地表約260公里的軌道，並成功部署26顆新一代Starlink V3衛星。完成繞地球14圈、超過22小時的任務後，星艦重新啟動引擎，開始返回地球。星艦原本以每小時約2萬7000公里的速度在軌道上飛行，重返大氣層時必須承受極端高溫，並逐步減速，才能安全返回發射基地。為抵禦高溫，星艦表面覆蓋大量黑色六角形隔熱瓦。不過，SpaceX目前仍在改良隔熱系統，希望未來每次飛行後，不必大幅整修或更換隔熱瓦，就能再次執行任務。SpaceX目前主要依靠獵鷹9號（Falcon 9）火箭執行商業發射任務。自2010年以來，獵鷹9號已發射超過700次，雖然第一節助推器能夠回收重複使用，但第二節火箭通常在完成任務後就被拋棄。相較之下，馬斯克希望星艦能夠實現兩節火箭完全回收，未來像商用飛機一樣反覆起降，大幅降低太空運輸成本。短期而言，SpaceX需要星艦強大的運載能力，加速部署Starlink衛星網路。該公司目前已有超過1萬1000顆衛星部署在低地球軌道，並表示單次星艦任務最多可搭載60顆Starlink V3衛星。此外，星艦也被規劃用於美國航太總署（NASA）的登月任務，負責運送太空人及貨物往返月球軌道與月球表面。更長遠的目標，則是實現馬斯克所提出的火星殖民計畫，讓人類成為能在多個星球生活的物種。