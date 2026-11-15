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好市多蛤蠣濃湯突下架！前員工教「簡單2步驟」神還原湯頭

▲好市多熟食部蛤蠣濃湯下架，讓一票會員哀號「不能沒有它！」（圖／翻攝Threads）

▲好市多蛤蠣濃湯下架後，改由新品「鮑魚粥」接替上市，好市多官方證實，強調熟食部餐飲品項根據季節與時令調整，鮑魚粥也將陸續於全台賣場上市。（圖／翻攝Threads）

官方證實下架蛤蠣濃湯！改由鮑魚粥接替：還是有回歸機會

好市多（COSTCO）熟食部「蛤蠣濃湯」人氣極高，濃香湯頭深受不少會員喜愛，但近日蛤蠣濃湯驚傳在各分店下架，好市多官方出面證實是因季節時令調整，目前將由新品鮑魚粥接替開賣有網友近日在Threads發文，表示非常渴望喝到好市多的蛤蠣濃湯，但先前認為其價格太貴，買了罐頭回家自行料理，卻始終做不出相似的味道，好奇詢問「到底要怎麼煮，好想喝」。沒想到一名自稱是好市多前員工的女網友出面教學，準備好蛤蠣濃湯罐頭後，第一步加入牛奶，她推薦選擇義美牛奶，添加比例可以依照自身口味調整，接著第二步加入蛤蠣跟培根碎即可完成，強調「原料非常之單純，不加一滴水」。教學文曝光後，瞬間引來一票好市多會員留言感謝，「這個是美味秘方欸，原來可以免費學到」、「存，我晚上想喝湯有著落了」、「原來要加牛奶，難怪之前直接煮覺得超鹹」。蛤蠣濃湯是好市多熟食部販賣多年的經典美食，但近期有會員發現部分分店將蛤蠣濃湯下架，改由新品「鮑魚粥」接替上市，讓眾多會員感到不捨，感嘆「以後喝不到了」、「不能沒有這個湯，每次去好市多我都必須買一碗來喝」。根據蛤蠣濃湯下架一事，好市多官方出面證實，強調熟食部餐飲品項根據季節與時令調整，鮑魚粥將陸續於全台賣場上市；至於蛤蠣濃湯是否會回歸，好市多回應「蛤蠣濃湯是好市多的長青商品，只是依季節時令的調整」。