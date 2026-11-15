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▲楊瀚森在攻下12分、10籃板、1助攻與1抄截的代表作之後，連續數場遭到DNP，引起中國球迷不滿。（圖／美聯社／達志影像）

▲楊瀚森目前要加強自己在進攻端的走位和掩護紮實性，因為他不可能像在國家隊獲以前CBA那樣得到大量球權去展現低位技術。（圖／美聯社／達志影像）

波特蘭拓荒者近期喜迎一波3連勝、戰績躍居西區前段班，然而中國中鋒楊瀚森卻在此時遭到冷凍。自從對陣聖安東尼奧馬刺砍下生涯首次「雙十」（12分、10籃板）後，他先是在下一場僅獲4分鐘出賽時間，緊接著更連續兩戰遭徹底棄用（DNP），反觀簽下一年短約的27歲中鋒布蘭登卡爾森（Branden Carlson）卻穩坐輪換。這般巨大落差不僅點燃中國球迷的怒火，拓荒者官方社群日前發布一張楊瀚森孤單拖著行李箱離去的背影照，更讓網路上湧現大量要求交易、甚至人身攻擊主帥諾里（Micah Nori）的不理智言論。然而，若放下民族主義的濾鏡，對岸球迷的怒火其實沒什麼道理，楊瀚森不是姚明、如今的NBA和20年前環境也大不相同，非主力輪換球員的上場時間，本就是要透過更激烈的競爭得到的，而不是打好一場就等於得到了出賽保證。中國球迷之所以憤怒，往往是因為不熟悉NBA的運作邏輯。在競爭激烈的職業賽場上，邊緣輪換球員的上場時間本就會隨著對手陣型與臨場戰況劇烈波動。更重要的是，本賽季擁有里拉德（Damian Lillard）與阿夫迪亞（Deni Avdija）坐鎮的拓荒者，早已不再是過去幾年純粹擺爛練兵的重建球隊，而是具備衝擊西區季後賽實力的勁旅。在戰績壓力當前的情況下，總教練諾里必須對每一場勝負負責，絕不可能因為中國市場的流量或球迷想看，就在臨場調度上犧牲既有的輪換紀律。從純粹的籃球競技角度審視，拓荒者禁區目前有克林根（Donovan Clingan）以及健康時具備聯盟頂尖護框水準的威廉斯（Robert Williams III）坐鎮，競爭本就很激烈。卡爾森之所以能獲得青睞，在於他正值27歲的生涯成熟期，無需球權且能執行教練團交付的防守細節；反觀才進入NBA第二個賽季的楊瀚森，年輕中鋒的養成周期本就比後衛漫長，他必須在訓練與有限的機會中用表現證明自己「配得上輪換位置」，才能真正贏得教練團與隊友的尊重。更何況，拓荒者球團休賽期才剛執行了楊瀚森下賽季的球隊選項，這本身就是對他長期潛力最實質的肯定。楊瀚森目前要加強自己在進攻端的走位和掩護紮實性，因為他不可能像在國家隊獲以前CBA那樣得到大量球權去展現低位技術，透過擋拆和二波籃板獲得的進攻機會，才是他在拓荒者隊的主要得分來源。防守端楊瀚森速度慢、爆發力又不如美籍球員，天生就有劣勢。可以先從籃板開始，然後加強自己的判斷和選位能力，展現出積極性，讓教練知道自己能做到什麼。他目前在這方面的態度做得不錯，不該將姚明的幻影投射在自己身上，因為兩人進入聯盟的時代背景已經不同，而且大姚當初可是頂著狀元光環加入，球隊的重視性顯然也有差。年輕球員因坐冷板凳而產生心理波動，在NBA歷史上屢見不鮮。鵜鶘全明星後衛德章泰穆雷（Dejounte Murray）近日在播客節目《All The Smoke》中便回憶起當年效力馬刺的新秀賽季，坦言自己當時在隊內訓練甚至能守死帕克（Tony Parker）與米爾斯（Patty Mills），卻依然被教練團下放發展聯盟，順位甚至排在二輪秀與落選秀之後。穆雷直言當時一度懷疑球隊在對他「玩心理戰」試圖擊垮他，氣得打電話給經紀人里奇保羅（Rich Paul）喊著要被交易，卻遭經紀人一盆冷水潑醒：「你現在根本沒有交易價值。」馬刺當年對穆雷的栽培可說是盡心盡力，並沒有虧待他，如今他這樣說有些不厚道。但從他的心態也能看出年輕球員在還沒站穩聯盟時的迷惘。穆雷的親身經歷恰好為如今的楊瀚森提供了最寫實的對照，年輕球員打好一場、下一場完全沒出賽很正常，除非你是來自樂透區的選秀，不然要一開始就鎖定輪換，難如登天。渴望上場、對枯坐板凳感到沮喪再正常不過，但如何在逆境中穩住心態、不被負面情緒吞噬，才是決定能否在聯盟立足的分水嶺。同梯首輪新秀如籃網的本薩拉夫（Ben Saraf）、甚至連隊友阿夫迪亞生涯前兩季都曾歷經長期在垃圾時間徘徊的煎熬，最終才靠著日復一日的打磨破繭而出。歸根究底，面對這波輪換調整，楊瀚森本人都保持沉默、默默在訓練場上蓄力，場外的球迷實在無須急著替他抱不平，甚至用不理智的謾罵替他招黑。NBA從來不是溫室，眼前的高壓與冷板凳，正是每位國際球員蛻變為真正NBA戰力之前，必經的淬鍊過程。