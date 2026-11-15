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這原因美債殖利率再衝高 市場估美國12月升息機率100%

升息幾碼不是唯一重點 決定股市漲跌是聯準會打算怎麼走

這次很不一樣！專家提醒要盯當天點陣圖及債市對通膨看法

這一週股債市很不平靜，2年期公債殖利率從4.51%一路衝到4.872%，單週跳升35.2個基點，是2024年9月以來最大的一次，而且連5天上漲，起因美國公布10月CPI高於預期，加上美國聯準會（Fed）理事鷹派發言，市場立刻把12月升息定價到100%。財經專家阮慕驊在臉書以「12月升定了，但重點不止看升幾碼」發文，認為真正決定美股漲跌是Fed接下來打算怎麼走，市場看的是終點，不是這一步，12月那天他會盯點陣圖，盯債市對通膨的看法有沒有變，這兩件事加起來，才會告訴你後面是先跌後漲，還是跌完還有得跌。阮慕驊指出，2年期公債殖利率從4.51%一路衝到4.872%，單週跳升35.2個基點，是2024年9月以來最大的一次，而且連5天上漲。10年期站上5.143%，盤中最高5.174%，30年期也來到5.472%。起因是11月10日公布的10月CPI，月增0.4%，高於預期的0.3%。Fed理事Waller隨即表態，說如果通膨偏熱，12月應該考慮升息兩碼，還補了一句很重的話，只升1碼可能有損Fed的信譽。達拉斯Fed的Logan講得更直白，至少還要再升兩碼。市場立刻把12月升息定價到100%。所以，現在的問題不是升不升，是1碼還是2碼。目前市場給升兩碼的機率大約10%到13%，他認為，「升幾碼不是唯一重點」。先看一個數字。2022年5月4日，Fed升息2碼，完全符合市場預期。結果當天標普500大漲2.99%，道瓊飆漲932點，是2000年以來最大的單日漲幅。為什麼？因為聯準會主席（當時是Powell）在記者會上說，Fed沒有考慮升3碼。雖然升息幅度一點都沒變，但一句話，市場就漲了快3%。然後隔天呢？跌3.56%，全部吐回去。再看反例。2022年6月15日，Fed升了3碼，原本市場預期只有兩碼。這是真正的意外，結果當天標普反而漲1.46%，因為市場解讀成「Fed終於認真了」。所以，真正決定股市反應的，從來不是那個數字，是Fed接下來打算怎麼走。阮慕驊提到12月的統計。1994年以來的7次12月升息，決議當天收黑4次，1週後收黑4次，到年底收在決議日之上的只有2次。表面看起來不太妙。但關鍵在這裡，最糟的兩次是2018年12月和2022年12月，共同點都是點陣圖指向比市場預期更多的升息。2022年12月那次特別有意思。Fed的升幅從三碼降到兩碼，照理說是利多，但點陣圖更鷹，結果當天跌0.61%、隔天跌2.49%、一週跌2.93%、到年底跌3.90%。降速了，股市還是跌。因為市場看的是終點，不是這一步。這次12月8到9日開會，會同步公布新的經濟預測和點陣圖。所以結論很明確。阮慕驊表示，如果升2碼，但點陣圖顯示這就是終點，股市很可能先跌後漲。如果只升1碼，但點陣圖指向2027年還要再升好幾次，那才是真正的利空。還有一個這次跟歷史很不一樣的地方。本週CPI那麼熱，但債券市場對未來10年的通膨預期，只往上動了0.01個百分點。換句話說，市場根本不認為通膨會失控。這代表Fed現在的信譽，比2022年那時候穩固太多了。所以，12月那天，不要只盯著升幾碼。他會盯點陣圖，盯債市對通膨的看法有沒有變。這兩件事加起來，才會告訴你後面是先跌後漲，還是跌完還有得跌。