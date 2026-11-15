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開季豪取11勝2敗、並列全聯盟最佳戰績的洛杉磯湖人隊，將於台灣時間明（16）日清晨作客鳳凰城太陽，力拚本季最長的8連勝。不過賽前球團正式公布傷病報告，二當家里夫斯（Austin Reaves）因左腳跟挫傷確定高掛免戰牌。所幸在對陣公鹿一役同樣遭遇扭傷驚魂的聯盟得分王唐西奇（Luka Doncic），並沒有出現在傷病名單中，確定滿血上陣扛起紫金大軍的進攻大旗。現年28歲的里夫斯本季表現大躍進，開季前12場場均繳出24.7分、4.7助攻與3.3籃板，投籃命中率高達51.3%、三分命中率40.9%，是湖人團隊場均得分高達122.2分的一大關鍵。然而他在近日擊敗公鹿的比賽第三節，一次對抗灌籃落地時不慎傷到左腳跟，最終提前退場。儘管賽後X光檢查結果呈現陰性、排除了骨折風險，醫療團隊評估後也認為無需進行額外精密檢查，總教練瑞迪克（JJ Redick）更形容傷勢輕微，不過里夫斯在練球時仍僅穿著拖鞋在場邊休息、並未參與訓練。為了避免傷勢惡化，球團最終拍板讓他在客場對戰太陽一役輪休，爭取更多恢復時間，目標鎖定週三返回主場迎戰夏洛特黃蜂時復出。在里夫斯缺陣的情況下，湖人全隊的進攻重擔將完全落在27歲當家球星唐西奇肩上。唐西奇在對公鹿第四節踩到前湖人前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）腳部導致右腳踝扭傷退場，一度讓球迷捏把冷汗，但他並未出現在湖人最新的傷病報告中，代表身體沒有什麼大礙。在詹姆斯（LeBron James）離隊後的首個賽季，唐西奇打出了生涯最具統治力的開局，目前以場均38.6分高居全聯盟得分王，外帶7.6助攻與7.5籃板。過去他與里夫斯聯手組成場均狂轟63.3分的聯盟最強後場雙槍，如今少了最得力的進攻搭檔，唐西奇勢必得面對太陽防線更嚴密的包夾考驗。除了里夫斯確定缺席以及菜鳥卡爾（Cameron Carr）因病休戰外，湖人板凳席目前也面臨不小的傷兵困擾。上一戰在第四節碰撞導致右眼眶撕裂傷縫針的塞克斯頓（Collin Sexton），雖然已排除腦震盪並全程參與練球，但仍被列為出賽成疑。此外，布朗尼（Bronny James）因生病、新秀蒂耶羅（Adou Thiero）因左腳踝扭傷同樣出賽成疑。所幸因手指扭傷缺陣兩場的葛萊姆斯（Quentin Grimes）已傷癒歸隊，預計將與威廉斯（Ziaire Williams）一同分擔側翼與後場的輪替。面對布克（Devin Booker）領軍、近期拉出2連勝的太陽隊，殘陣出擊的湖人能否延續7連勝氣勢，將是瑞迪克執教功力的一大試金石。