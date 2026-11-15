我是廣告 請繼續往下閱讀

川習會聚焦貿易協議 美方不打算提間諜疑雲

黃仁勳外遇風波延燒 美國追查AI晶片是否違規流入中國

▲黃仁勳本週因婚外情爭議辭去輝達執行長職務。（圖／記者朱永強攝影）

馬斯克將陪同川普訪中 白宮：可提供重要建議

美中俄三方峰會也將登場 深圳APEC成外交焦點

美國總統川普（Donald Trump）將於18日至19日赴中國深圳出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，並與中國國家主席習近平會晤。儘管輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳近日因與涉嫌中國間諜活動的女子發生婚外情而辭職，引發美國對先進AI晶片流向中國的國安疑慮，但白宮官員透露，川普預計不會在川習會上主動提及此事。此外，特斯拉（Tesla）及SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）也將隨同川普訪中，參與這場備受矚目的外交行程。根據CNBC報導，多名美國政府高階官員週五（13日）在背景簡報中表示，黃仁勳與黃樂（Alice Huang）的爭議，不會影響川普此次中國行程，川習會的經濟議題將聚焦於美中貿易協議的落實。一名不願具名的美國官員指出，輝達事件不應對此次訪問造成實質影響。他強調，美國在與中國進行討論及談判時，並不會拿美國的出口管制措施作為談判籌碼，因此也不預期相關問題會出現在此次雙方的對話中。當記者進一步詢問，川普是否會向習近平提出黃樂涉嫌從事中國情報活動的指控時，官員表示，川習會至少在經濟層面，將以落實既有貿易協議為主要目標。至於美國國內正在進行的國家安全調查，官員認為現階段沒有必要向中國方面透露相關內容。另一名官員也明確表示：「我不認為總統會提起黃樂的問題。」黃仁勳本週因婚外情爭議辭去輝達執行長職務，其中一名外遇對象黃樂，曾擔任新加坡雲端運算公司Megaspeed的高階主管。美國情報機構懷疑黃樂涉及中國情報活動，但中國政府已否認相關指控，稱這些說法毫無根據。與此同時，Megaspeed也受到美國當局關注，調查方向包括該公司是否協助將價值數十億美元、受到美國出口限制的輝達晶片轉移至中國。這起事件不僅重創輝達形象，也引發外界質疑，由商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）領導的美國商務部，是否已採取足夠嚴格的措施，防止先進AI晶片流入中國。不過，目前相關調查尚未有最終結論，黃樂涉及間諜活動及Megaspeed違反出口管制的指控，仍有待進一步釐清。除了川普與習近平的會談，另一項受到關注的安排，是馬斯克將陪同川普前往深圳。對於馬斯克為何參與此次行程，美國官員表示，不便代替總統說明確切原因，但強調馬斯克在美中經貿關係中具有龐大的商業利益，也與美國國家安全密切相關。官員指出，考量川普此行預計進行的多項外交接觸，馬斯克無論是以企業領袖或總統顧問的身分參與，都可能提供重要協助。馬斯克旗下特斯拉在中國擁有重要製造及銷售業務，SpaceX則是美國太空產業的重要企業，因此他的隨行也格外受到矚目。白宮同日表示，川普計畫在深圳與習近平及俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行三方峰會。若順利成行，將是美國、中國及俄羅斯三國領導人首次舉行這類三方會談。隨著川普即將展開中國行程，外界將密切關注美中貿易協議的落實情況，以及三國領導人會晤可能帶來的外交影響。