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達美樂：199元大披薩！折價券加碼開搶

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優惠券倒數領取！

必勝客：199元大披薩！台韓大戰「買1送3」套餐

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買1送3！

▲賀中華隊亞冠賽奪首勝！必勝客推出「買1送3」套餐下殺44折。（圖／必勝客提供）

拿坡里：199元大披薩！比買一送一便宜 6塊炸雞209元

◾️ 199元大披薩！

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▲拿坡里199元大披薩！比買一送一便宜，加碼6塊炸雞209元可換烤雞。（圖／記者蕭涵云攝）

3大披薩優惠下殺199元比「買一送一」便宜，達美樂無預警宣布，精選口味大披薩外帶199元限店優惠；必勝客除了新品霸王雙雞等10種口味大披薩199元，還加碼亞冠賽台韓大戰「買1送3」套餐；拿坡里則不只有大披薩199元，更推出6塊炸雞209元可換烤雞。《NOWNEWS今日新聞》整理11月最新速食優惠一次掌握。達美樂無預警開跑顧客感謝周，11月兩大披薩優惠開吃：◾️（限指定門市外帶，詳情依官網公告為準）◾️達美樂為慶祝雙11，憑達美樂專屬優惠券，單筆消費滿500元「現折50元」到今天！提醒大家，每人限領1張，每組優惠碼限使用1次。必勝客表示，11月兩大披薩優惠開吃：◾️（最高原價660元）。10款口味：霸王雙雞（新口味）、醬燒鮮蛤田園（新口味）、熱帶鳳梨海鮮總匯、香濃蒜香海鮮、四小福、雙層美式臘腸、日式照燒雞、炙燒豬肉總匯、蒜香起司燻雞培根、夏威夷。◾️，相當於買大送大，加碼送烤雞、飲料最低44折。拿坡里月月慶優惠活動限時登場，11月13日至11月22日，全台門市138間（西湖店不適用），外帶或內用都開吃好康：（原價390元）。（原價390元）。提醒大家，披薩可加價100元升級新品披薩；雞肉部位恕不挑選；6塊炸雞可＋30元升級6塊咔滋雞腿。