3大披薩優惠下殺199元比「買一送一」便宜，達美樂無預警宣布，精選口味大披薩外帶199元限店優惠；必勝客除了新品霸王雙雞等10種口味大披薩199元，還加碼亞冠賽台韓大戰「買1送3」套餐；拿坡里則不只有大披薩199元，更推出6塊炸雞209元可換烤雞。《NOWNEWS今日新聞》整理11月最新速食優惠一次掌握。
達美樂：199元大披薩！折價券加碼開搶
達美樂無預警開跑顧客感謝周，11月兩大披薩優惠開吃：
◾️大披薩199元！優惠代碼「546284」：外帶精選口味大披薩199元限店優惠（限指定門市外帶，詳情依官網公告為準）
◾️優惠券倒數領取！達美樂為慶祝雙11，今天11月15日最後一天，加入達美樂披薩官方LINE，輸入優惠碼「達美樂雙十一」，爽領專屬優惠券，限量5000組開搶。
憑達美樂專屬優惠券，單筆消費滿500元「現折50元」到今天！提醒大家，每人限領1張，每組優惠碼限使用1次。
必勝客：199元大披薩！台韓大戰「買1送3」套餐
必勝客表示，11月兩大披薩優惠開吃：
◾️大披薩199元！優惠代碼「94199」：必勝客平日外帶超值單點10款大披薩下殺199元（最高原價660元）。
10款口味：霸王雙雞（新口味）、醬燒鮮蛤田園（新口味）、熱帶鳳梨海鮮總匯、香濃蒜香海鮮、四小福、雙層美式臘腸、日式照燒雞、炙燒豬肉總匯、蒜香起司燻雞培根、夏威夷。
◾️買1送3！外帶必勝烤雞餐666元爽吃「13吋大披薩2個＋BBQ烤雞8塊（4翅4腿）＋1.25L飲料（3選1）」，相當於買大送大，加碼送烤雞、飲料最低44折。
拿坡里：199元大披薩！比買一送一便宜 6塊炸雞209元
拿坡里月月慶優惠活動限時登場，11月13日至11月22日，全台門市138間（西湖店不適用），外帶或內用都開吃好康：
◾️199元大披薩！不限口味「大披薩」特價199元（原價390元）。
◾️「6塊炸雞／6塊烤雞」特價209元（原價390元）。
提醒大家，披薩可加價100元升級新品披薩；雞肉部位恕不挑選；6塊炸雞可＋30元升級6塊咔滋雞腿。
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達美樂無預警開跑顧客感謝周，11月兩大披薩優惠開吃：
◾️大披薩199元！優惠代碼「546284」：外帶精選口味大披薩199元限店優惠（限指定門市外帶，詳情依官網公告為準）
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10款口味：霸王雙雞（新口味）、醬燒鮮蛤田園（新口味）、熱帶鳳梨海鮮總匯、香濃蒜香海鮮、四小福、雙層美式臘腸、日式照燒雞、炙燒豬肉總匯、蒜香起司燻雞培根、夏威夷。
◾️買1送3！外帶必勝烤雞餐666元爽吃「13吋大披薩2個＋BBQ烤雞8塊（4翅4腿）＋1.25L飲料（3選1）」，相當於買大送大，加碼送烤雞、飲料最低44折。
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提醒大家，披薩可加價100元升級新品披薩；雞肉部位恕不挑選；6塊炸雞可＋30元升級6塊咔滋雞腿。