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▲Toyz預告今晚8點在YouTube開直播，已經有不少人進去等候。（圖／翻攝自Toyz YouTube）

▲許多粉絲響應Toyz的點名，紛紛留言喊「在」。（圖／翻攝自Toyz YouTube）

▲Toyz超會炒流量，出獄後每篇貼文都超過15萬人按讚。（圖／翻攝自Threads@toyzlol）

電競直播主、網紅Toyz（劉偉健）因販賣大麻菸彈入獄服刑，坐牢2年半後獲得假釋，在今年11月3日出獄，遭遣返回香港。不少粉絲在他假釋後就瘋狂敲碗，希望可以看到Toyz回歸YouTube開直播，而粉絲的這個心願如今終於等到了，Toyz預告，今（15）日晚間8點會準時上線開台，喊話粉絲：「我回來了！」Toyz假釋當天直接被送到機場，低調遣返回港，因此粉絲都還沒見到他，但Toyz的女友篠崎泫6日在IG開直播時，他有露臉，與篠崎泫同框和粉絲打招呼，當時就有不少忠實觀眾敲碗，希望Toyz自己開台，像過去一樣在YouTube直播，分享牢獄生活還有近況。而粉絲的聲音Toyz也聽到了，他的YouTube頻道今日更新直播預告，宣布要在晚間8點上線，Toyz的直播標題還故意打「點名」兩個字，要跟粉絲互動。許多粉絲見狀立刻在聊天室留言「在」，表達自己仍是Toyz的粉絲，截至今日上午9點，直播都還沒開始，已有1120人按喜歡、353位觀眾等待中。Toyz假釋後，在社群上依舊很活躍，他被遣返回香港當晚，就立刻在Threads打「報數」兩個字，吸引27萬人按讚。輝達創辦人黃仁勳12日爆出出軌風波後，Toyz也立刻發文：「為黃仁勳出一款飲料是我的榮幸。」因為他是連鎖手搖飲店「拾汣茶屋」的老闆，過去就推過許多諧音梗飲品調侃時事，這次出獄也不忘要蹭黃仁勳熱度，讓粉絲笑翻。