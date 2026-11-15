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洛杉磯湖人隊開季展現絕佳的化學效應，不僅球場上戰績火燙，球員私底下的好感情更是有目共睹。先前一哥唐西奇（Luka Doncic）甚至大方邀請全隊前往家鄉斯洛維尼亞度假，讓團隊凝聚力達到前所未有的程度。而他和二當家里夫斯（Austin Reaves）的深厚交情，更是延伸到了球場之外。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）近日在談到雙星日前遭遇的傷病驚魂時，就開玩笑地大爆兩人私底下也黏踢踢，一天大概傳了47封簡訊，笑翻全場。日前湖人在主場以123：112擊敗密爾瓦基公鹿的比賽中，後場雙槍卻驚傳傷情。里夫斯在第三節一次嘗試灌籃時不慎傷到左腳跟，雖一度試圖堅持打完比賽，但最終仍提前退場，留下25分鐘攻下18分、5助攻、3籃板的數據。唐西奇則是在第四節落地時不慎踩到前隊友庫茲馬（Kyle Kuzma）的腳，導致右腳踝扭傷提前退場。當被記者問到唐西奇是否有傳訊息關心里夫斯的腳跟傷勢時，總教練瑞迪克大方分享了兩人平時驚人的習慣：「我知道這兩個傢伙一天大概會互傳47封簡訊，所以很有可能吧！里夫斯昨天跟我說，他昨天早上7點剛醒來，手機裡就已經躺了4通來自唐西奇的未讀訊息，說不定其中一封就是在問他的腳跟傷勢，誰知道呢。」幸好經過醫療團隊評估後，湖人雙星的傷勢並未大礙。瑞迪克在隨後的採訪中讓球迷們吃下定心丸，透露唐西奇的狀況「一切良好」，預計能夠在接下來客場對陣鳳凰城太陽的比賽中順利披掛上陣，在今日公布的傷兵名單中也確實未見唐西奇的名字。至於里夫斯則是遭遇輕微的腳跟挫傷（heel bruise），球隊在評估後決定不做額過度檢查，目前將他列為每日觀察名單（day-to-day），確定不會出賽交手鳳凰城太陽的比賽。