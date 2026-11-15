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▲蔡康永（如圖）當場糾正黃渤，稱金馬獎是他的家不是對方的家。（圖／翻攝自微博）

第63屆金馬獎頒獎典禮將在11月22日登場，回顧過去華語影壇最高榮譽發生的爭議，不得不提第50屆主持人蔡康永和頒獎人黃渤的精彩過招，當時黃渤稱自己連續幾年都出席典禮，早把金馬獎當成家一樣，蔡康永一聽隨即糾正「這是我家，不是你家」，全場氣氛變得尷尬，這段對話也被外界解讀是對兩岸統獨議題的各自表態。2013年11月23日舉行的金馬獎頒獎典禮上，中國男星黃渤和香港女星鄭裕玲共同擔任頒獎嘉賓，鄭裕玲在台上笑虧黃渤的服裝看起來像「睡衣」，不夠正式，黃渤幽默地解釋，鄭裕玲已經5年沒來金馬獎，但自己連續幾年都出席，早把這裡當成自己家一樣，所以回到家自然要穿得舒服一點。當時挑大梁擔任典禮主持人的蔡康永隨即插話，先是稱讚鄭裕玲，接著對黃渤說：「黃渤，這是我家，不是你家。」這句話讓現場氣氛瞬間凝結，不少台下明星也露出錯愕神情。面對這句帶有些許火藥味的話，黃渤並沒有動怒，他看著蔡康永當晚身穿黑白格紋西裝、肩膀上還背著一匹巨大黑馬裝置的造型，大笑接話：「其實你也不是一個人在戰鬥，剛才還看到一匹馬跟你一起，這麼久了，只看到人騎馬，沒看到馬騎人。」這句雙關語瞬間逗笑全場，成功化解尷尬場面。典禮結束後，這段對話在網路上引發部分網友的政治解讀，蔡康永當時便主動向黃渤表達歉意，並公開澄清自己沒有惡意，強調「金馬獎是所有華語電影人的家」。