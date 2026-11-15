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睽違5年再度登頂 BLG終結LPL冠軍荒

▲本屆世界賽，BLG一路過關斬將奪冠，擊敗過4支LCK戰隊。（圖／LOL Esports Flickr）

GEN首局逆轉先馳得點 BLG鏖戰53分鐘扳平戰局

▲BLG上路Bin終於獲得LOL世界賽冠軍。（圖／LOL Esports Flickr）

一穿四LCK創新歷史 Knight打破Toyz高懸14年紀錄

▲BLG中路Knight，成為2012年後，首位非韓國籍的世界冠軍中路選手。（圖／LOL Esports Flickr）

《英雄聯盟》2026世界大賽總決賽在紐約正式落幕，來自LPL賽區的第二種子BLG上演驚奇逆轉秀。雖然首局落敗，隨後連追三局以3比1擊敗LCK第一種子GEN，成功奪下S16世界大賽冠軍獎盃。這場中韓大戰不僅讓BLG寫下歷史，更達成了前所未有的「一穿四LCK」終極成就。本次決賽是近五年來首度沒有T1登台的冠軍戰，雙方皆肩負著改寫賽區歷史的重任。BLG奪冠除了是繼2021年EDG之後，LPL賽區睽違五年再次重返世界之巔，也為賽區注入強心針。隊中上路選手Bin、打野Xun、中路Knight與輔助ON皆收穫生涯首座世界冠軍，下路Viper則順利斬獲個人第二座冠軍殊榮。回顧首局戰況，BLG靠著扎實營運打出三線對線優勢，並順利收下海克斯科技龍魂與遠古巨龍。然而GEN在落後劣勢下展現驚人韌性與團隊配合，打出一波零換四的不可思議團戰逆轉戰局。隨後GEN接連掌控巴龍與第二條遠古龍，鏖戰至近39分鐘以零換五拿下勝利，率先搶下首局積分。第二局比賽雙方陷入長達53分鐘的極限拉鋸戰，開創本屆最長對局紀錄。BLG開局壓制對手並持續累積經濟領先，但GEN展現頑強防守將戰局拖入後期。直到47分鐘遠古巨龍團戰BLG成功抓到破綻，隨後大軍壓境持續施壓，終於在53分鐘突破高地瓦解GEN主堡，將系列賽比分扳成一平。第三局BLG在輔助ON使用亞歷斯塔強勢開戰下打開破口，配合上路Bin成名角色賈克斯的積極壓迫，於37分鐘攻破主堡率先聽牌。進入關鍵第四局，BLG在26分鐘巴龍團戰打出優勢拉開經濟差距，39分鐘GEN雖吃下龍魂，但巴龍被BLG搶下並趁勢直攻高地，在40分鐘順利粉碎敵方主堡鎖定勝局。BLG在本屆賽事接連擊潰HLE、DK、T1與GEN四支韓國勁旅，成就世界賽歷史首次單一隊伍一穿四全數LCK戰隊的傳奇壯舉。這場勝利為LPL賽區譜寫嶄新篇章，重返榮耀之巔。根據官方規劃，明年的世界大賽將前進日本與韓國共同舉辦，屆時瑞士輪將於名古屋率先登場。值得一提的是，這次BLG奪冠也打破了一項高懸14年的世界賽紀錄，前《英雄聯盟》世界冠軍中路選手Toyz（劉偉健）曾在2012年代表TPA奪下S2世界冠軍，成為第二位非韓國籍的世界冠軍中路選手，此後這項紀錄一直未被改寫。如今BLG中路Knight隨隊奪冠，終於打破這項長達14年的紀錄，讓非韓國籍中路選手再次站上世界之巔。