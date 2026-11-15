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2024年台北電腦展親密合影 黃樂搭肩、黃仁勳扶腰

黃樂涉中國間諜疑雲 美方調查晶片流向

輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳捲入婚外情及中國間諜疑雲，相關風波持續延燒。路透社14日一口氣釋出多張兩人於2024年台北國際電腦展（COMPUTEX）期間的「搭肩摟腰」合照，是在黃仁勳發表主題演講後不久拍下的。根據路透社報導，這批照片拍攝於2024年6月2日，當時黃仁勳剛結束台北國際電腦展的專題演講。從曝光的連續照片可見，黃樂身穿黃色洋裝，站在黃仁勳身旁合影，右手搭在他的肩膀上，黃仁勳則以左手環扶黃樂腰部，兩人露出笑容。另有畫面顯示，黃仁勳向現場支持者揮手致意時，黃樂站在一旁微笑注視。路透社進一步查證網路流傳的公開照片，發現兩人最早可追溯至2023年12月，就曾在美國及中國等地一起出現。不過，這些影像尚不足以確認兩人何時開始發展親密關係。黃樂曾任新加坡Megaspeed公司高階主管，該公司也是輝達客戶，目前因涉嫌將受美國出口管制的人工智慧（AI）晶片轉運至中國，受到美方調查。美國當局也正在釐清黃樂是否涉及替中國從事間諜活動。不過，相關指控尚未獲得獨立證實，中國政府則否認黃樂具有間諜身分。黃仁勳上週日已公開為對妻子不忠致歉，但未在聲明中直接提及黃樂。輝達獨立董事也已委託外部律師事務所展開調查，以釐清事件是否涉及公司治理及國家安全問題。隨著爭議擴大，黃仁勳已於11月12日辭去輝達執行長及董事職務，結束自1993年共同創辦公司以來、長達33年的領導生涯。