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許毓仁：對中鷹派不滿全面湧出

4大晶片管制法案力拚納入《國防授權法》

許毓仁爆財長斥責商務部長「走人是遲早的事」

恐祭長臂管轄逼供應鏈「去紅化」！許毓仁示警台廠

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳婚外情風波引發國安危機，遭美國國會3位共和黨重量級議員聯名致函要求作證，引發各界高度關注。前立委、華府哈德遜研究所資深研究員許毓仁今（15）日發文指出，經與智庫、科技業界、美國民主與共和兩黨及華爾街人士交談後分析，華府看待此事的背後是更大的美中競爭與科技管制大戰略博弈，以及美國政治對中鷹派抬頭、對川普重商主義（Mercantilism）的反撲；這不只是黃仁勳個人與國會的衝突，更顯示美國對中國AI科技競爭政策，正從「管制晶片出口」走向「追究企業戰略責任」。許毓仁表示，同為台灣人能感同身受對黃仁勳的情感投射，但冷靜來看，美國國會3名共和黨重量級議員於11月12日聯名致函黃仁勳，要求他在12月1日接受國會閉門、逐字記錄的質詢，並警告若不配合將發出傳票（subpoena）強制出席。這3人分別為眾議院外交事務委員會主席Brian Mast、眾議院美中戰略競爭特別委員會主席John Moolenaar，以及眾議院情報常設特別委員會主席Rick Crawford，代表美國對外政策、對中戰略競爭與情報國安監督的不同面向。許毓仁指出，反中、反共是美國兩黨共識，當一家美國科技企業的商業利益與美國政府認定的國家安全利益產生衝突時，國會開始提出一個更根本的問題，究竟誰有權決定這家企業可以把技術賣給誰？過去幾個月對中鷹派的不滿現在大量湧出，黃仁勳事件正是這個矛盾的集中體現。不過他也強調，國會監督、行政出口管制與司法責任是三個不同的制度層次，這封信要求配合調查及威脅使用傳票權，並不代表黃仁勳或輝達已被認定違法。許毓仁分析，華府正把黃仁勳事件轉化為立法問題，美國國會目前推動與晶片管制、AI及美中競爭相關的4大法案，包括強化國會對高階AI晶片出口政策監督的「AI OVERWATCH Act」、建立晶片追蹤與防止非法轉運安全機制的「Chip Security Act」、加強對中國半導體製造設備限制與盟友協調的「MATCH Act」，以及處理透過遠端或雲端服務取得受限制運算能力問題的「Remote Access Security Act」。他表示，這些法案過去幾個月受川普和科技公關遊說公司阻擋，如今支持更嚴格管制的議員有了新的政治理由，2027財政年度《國防授權法》（NDAA）是否將這些法案納入立法程序，將是重要觀察指標。在企業與川普政府的關係方面，許毓仁提到，除了眾議院傳喚黃仁勳聽證會，參議院銀行委員會主席Tim Scott已要求黃仁勳與商務部長Howard Lutnick分別出席說明相關國家安全疑慮，眾議院也要求商務部主管出口管制（BIS）的官員Jeffrey Kessler出席；他更指出，財長Scott Bassett對商務部長Lutnick尤其不滿，在內部會議中斥責此問題幾個月前已經浮現，為何遲遲不把Megaspeed放在出口管制清單上，「Lutnick走人是遲早的事，只是用什麼方式而已。」此外，民主黨議員Elizabeth Warren與Chris Coons也已要求川普政府保存涉及輝達對中晶片出口的相關紀錄與通訊文件。許毓仁分析，這說明調查並不僅限於共和黨，兩黨的政治動機與政策偏好未必一致，共和黨部分議員將焦點放在中國情報活動、晶片轉運與技術安全，民主黨部分議員則進一步要求調查行政部門決策過程及企業與政府之間的關係，而2027年民主黨全面接手參眾兩院後，可能對川普和執政團隊進行全面調查和彈劾。談及對台灣晶片產業的影響，許毓仁認為，台積電與台灣供應鏈必須區分商業依賴與政策責任，一家企業即使完全遵守現行出口規定，也不代表其商業模式未來不會受新的國會立法影響。從目前發展來看，美國行政司法部門對供應鏈「去紅化（non-red supply chain）、去中化」的要求將更嚴格，甚至可能祭出長臂管轄等手段。許毓仁表示，輝達的商業決策、出口許可與企業治理問題不應等同於台積電或其他供應商的責任，但美國國會若進一步要求更嚴格的客戶盡職調查、晶片流向驗證及第三國轉運管理，台灣供應商的合規成本與客戶管理責任可能大幅增加；而在這四個立法通過後，美國是否要求關鍵企業及包含台廠在內的供應商，建立更嚴格的反情報、資訊安全、客戶審查與技術轉移防護機制，也備受關注。許毓仁最後表示，黃仁勳事件仍有許多事實尚待釐清，國會調查不等於有罪認定，情報機關的懷疑也不能直接當作司法結論，但這起事件已讓美國國會重新聚焦科技企業是否仍能將全球市場擴張與國家安全政策視為兩個獨立領域；而黃仁勳是否能重返輝達，恐怕不是幾十萬份的連署書可以決定的。