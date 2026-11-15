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▲鞏俐（右）2018年在李安的邀請下出任第55屆金馬獎評審團主席。（圖／NOWNEWS資料照）

金馬獎是公認的華語影壇最高殿堂、有「華語奧斯卡」美名，不過國際巨星鞏俐曾經因為來台參加金馬獎，當晚在最佳女主角獎項輸給台灣女星陳湘琪後心生不滿，回中國後怒轟金馬獎不公正、是「業餘電影節」，放話以後都不會參加，掀起不小爭議。回顧2014年第51屆金馬獎頒獎典禮上，中國影后鞏俐以電影《歸來》首次入圍金馬獎最佳女主角，在頒獎前呼聲極高，本人也親自出席典禮，沒想到，最後以一票之差敗給以《回光奏鳴曲》角逐該獎的台灣演員陳湘琪。典禮落幕3天後，鞏俐透過經紀人曾敬超向媒體傳達聲明，指出感謝金馬獎讓她認識了一個不專業且不公正的電影節，並強調這是她第一次來金馬獎，也是最後一次，認為參加這種業餘電影節「一點意義都沒有」。面對外界「輸不起」的批評，經紀人曾敬超隨後解釋，鞏俐的發言是「對事不對人」，並非針對得獎者陳湘琪，而是對金馬獎整體評審制度感到不解，認為一般國際影展評審團多為7至10人左右，金馬獎卻有多達17名評審，認為這樣的投票方式容易產生爭議。鞏俐一席發言引起軒然大波，包括導演李行、香港影評人舒琪等人公開批評鞏俐的言論有失氣度，金馬執委會也發聲明強調評選過程完全獨立公正。不過儘管曾經放話再也不參加金馬獎，但事隔4年後，在時任金馬執委會主席李安的盛情邀約下，鞏俐盡釋前嫌，於2018年破天荒答應出任第55屆金馬獎評審團主席，她在來台記者會上並沒有正面回應當年的爭議言論，僅表示「有我鞏俐在，這平台就是公正的」。