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🟡7-ELEVEN

▲7-11「超值好康價」指定咖啡買2送2。（圖／業者提供）

▲7-11「超值五六日」優惠至11月15日。（圖／業者提供、記者整理）

▲7-11自11月13日至11月21日在APP推出「咖啡分享季」優惠。（圖／業者提供）

🟡全家便利商店

▲全家「5天5好康」是11月13日至11月17日。（圖／業者提供）

▲全家APP首頁「優惠趣」可領咖啡優惠券。（圖／業者提供）

▲全家買2顆茶葉蛋搭配小杯熱咖啡，組合價最低39元。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富特大杯特濃咖啡買一送一。（圖／萊爾富提供）

以下單杯39元、任2杯70元，特價為2杯均價

以下單杯45元、任2杯80元，特價為2杯均價

▲萊爾富指定茶飲祭出2杯優惠。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富APP推出咖啡、茶葉蛋優惠組合。（圖／萊爾富提供）

🟡美廉社

▲美廉社APP開賣茶葉蛋30顆199元，平均每顆6.6元。（圖／業者提供）

🟡全聯福利中心

▲全聯福利中心「分批取」有咖啡優惠。（圖／業者提供）

🟡星巴克

▲11月16日周一使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一。（圖／記者陳明安攝）

🟡85度C

▲85度C「周五咖啡日」，中杯大杯咖啡第2杯半價。（圖／業者提供）

🟡路易莎咖啡

▲路易莎會員咖啡飲品在上午11時前第2杯5折。（圖／業者提供）

本周最新咖啡優惠出爐！7-11門市祭出特選美式、特選拿鐵買2送2；全家便利商店APP可領咖啡優惠券，大優遊吧斯綜合拿鐵2杯99元直逼半價；萊爾富門市爽喝特大杯特濃美式、特濃拿鐵買1送1。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（11月15日至11月21日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。◾大杯特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）◾大杯特選拿鐵買2送2，5折（原價80元、特價40元）◾精品香椰厚拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）◾醇濃伯爵紅茶拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）◾黑糖粉粿冬瓜拿鐵／榛果摩卡高蛋白拿鐵59元，6.6折（原價90元）◾香鑽水果茶買2送2，5折（原價70元、特價35元）◾杏仁豆腐冰沙第2杯10元，5.6折（原價85元、特價48元）◾咖啡珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）◾大杯濃萃拿鐵／濃萃美式11杯450元，6.8折（原價60元、特價41元）◾特大杯拿鐵11杯540元，7折（原價70元、特價49元）◾風味飲指定熱飲11杯490元，5.9折（原價75元、特價45元）◾蕎麥奶茶／黑糖粉粿蕎麥茶11杯570元，6.9折（原價75元、特價52元）◾大杯燕麥拿鐵11杯570元，6.9折（原價75元、特價52元）◾香鑽水果茶11杯490元，6.4折（原價70元、特價45元）◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）◾中杯單品美式2杯95元，5.9折（原價80元、特價48元）◾中杯單品拿鐵2杯95元，5.3折（原價90元、特價48元）◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）◾桂圓薏仁飲／杏仁燕麥飲2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）◾高蛋白摩卡咖啡2杯119元，7折（原價85元、特價60元）◾咖啡Q凍拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）◾大優遊吧斯綜合美式2杯88元，5.5折（原價80元、特價44元）◾大優遊吧斯綜合拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）◾2顆茶葉蛋＋小杯熱美式39元，7.6折（原價51元）◾2顆茶葉蛋＋小杯熱拿鐵49元，8折（原價61元）◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）◾四季春青茶2杯70元，7.8折（原價45元、特價35元）◾紅玉紅茶2杯70元，7.8折（原價45元、特價35元）◾特大冰黃金蕎麥茶2杯70元，5.8折（原價60元、特價35元）◾台茶18歐蕾2杯80元，5折（原價80元、特價40元）◾黃金蕎麥歐蕾2杯80元，5.7折（原價70元、特價40元）◾大杯美式38杯＋茶葉蛋38顆，特價1111元，5.3折（每組平均原價55元、特價29元）◾大杯拿鐵30杯＋茶葉蛋30顆，特價1111元，5.7折（每組平均原價65元、特價37元）◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）◾小農拿鐵10杯369元，6.7折（原價55元、特價37元）11月16日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每年必喝的太妃核果風味那堤限時回歸，快把握買一送一機會爽喝，大杯原價165元、平均單杯特價83元。周三（11月18日）是好料日，黑糖珍珠系列、特皮Q系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（11月20日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。路易莎10月至11月限定販售，「雲南白桃厭氧水洗 G1」原價160元、優惠價130元，風味是水蜜桃、白桃烏龍、蜂蜜、杏桃。此外，到門市出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。