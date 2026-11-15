本周最新咖啡優惠出爐！7-11門市祭出特選美式、特選拿鐵買2送2；全家便利商店APP可領咖啡優惠券，大優遊吧斯綜合拿鐵2杯99元直逼半價；萊爾富門市爽喝特大杯特濃美式、特濃拿鐵買1送1。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（11月15日至11月21日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜11月13日至11月15日
◾大杯特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯特選拿鐵買2送2，5折（原價80元、特價40元）
◾精品香椰厚拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾醇濃伯爵紅茶拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾黑糖粉粿冬瓜拿鐵／榛果摩卡高蛋白拿鐵59元，6.6折（原價90元）
◾香鑽水果茶買2送2，5折（原價70元、特價35元）
◾杏仁豆腐冰沙第2杯10元，5.6折（原價85元、特價48元）
◾咖啡珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
📍APP｜11月13日至11月21日
◾大杯濃萃拿鐵／濃萃美式11杯450元，6.8折（原價60元、特價41元）
◾特大杯拿鐵11杯540元，7折（原價70元、特價49元）
◾風味飲指定熱飲11杯490元，5.9折（原價75元、特價45元）
◾蕎麥奶茶／黑糖粉粿蕎麥茶11杯570元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾大杯燕麥拿鐵11杯570元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾香鑽水果茶11杯490元，6.4折（原價70元、特價45元）
🟡全家便利商店
📍門市｜11月13日至11月17日
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾中杯單品美式2杯95元，5.9折（原價80元、特價48元）
◾中杯單品拿鐵2杯95元，5.3折（原價90元、特價48元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
📍APP優惠趣｜11月13日至11月15日
◾桂圓薏仁飲／杏仁燕麥飲2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）
◾高蛋白摩卡咖啡2杯119元，7折（原價85元、特價60元）
◾咖啡Q凍拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾大優遊吧斯綜合美式2杯88元，5.5折（原價80元、特價44元）
◾大優遊吧斯綜合拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
門市｜即日起至12月8日
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱美式39元，7.6折（原價51元）
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱拿鐵49元，8折（原價61元）
🟡萊爾富
📍門市｜11月11日至12月8日
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
📍門市｜11月11日至12月8日
以下單杯39元、任2杯70元，特價為2杯均價
◾四季春青茶2杯70元，7.8折（原價45元、特價35元）
◾紅玉紅茶2杯70元，7.8折（原價45元、特價35元）
◾特大冰黃金蕎麥茶2杯70元，5.8折（原價60元、特價35元）
以下單杯45元、任2杯80元，特價為2杯均價
◾台茶18歐蕾2杯80元，5折（原價80元、特價40元）
◾黃金蕎麥歐蕾2杯80元，5.7折（原價70元、特價40元）
📍APP｜11月11日至12月8日
◾大杯美式38杯＋茶葉蛋38顆，特價1111元，5.3折（每組平均原價55元、特價29元）
◾大杯拿鐵30杯＋茶葉蛋30顆，特價1111元，5.7折（每組平均原價65元、特價37元）
🟡美廉社
📍APP｜10月28日至11月24日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜10月16日至12月31日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元，6.7折（原價55元、特價37元）
🟡星巴克
11月16日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
每年必喝的太妃核果風味那堤限時回歸，快把握買一送一機會爽喝，大杯原價165元、平均單杯特價83元。
🟡85度C
周三（11月18日）是好料日，黑糖珍珠系列、特皮Q系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（11月20日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
🟡路易莎咖啡
路易莎10月至11月限定販售，「雲南白桃厭氧水洗 G1」原價160元、優惠價130元，風味是水蜜桃、白桃烏龍、蜂蜜、杏桃。
此外，到門市出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。
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📍門市｜11月13日至11月15日
◾大杯特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯特選拿鐵買2送2，5折（原價80元、特價40元）
◾精品香椰厚拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾醇濃伯爵紅茶拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾黑糖粉粿冬瓜拿鐵／榛果摩卡高蛋白拿鐵59元，6.6折（原價90元）
◾香鑽水果茶買2送2，5折（原價70元、特價35元）
◾杏仁豆腐冰沙第2杯10元，5.6折（原價85元、特價48元）
◾咖啡珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾大杯濃萃拿鐵／濃萃美式11杯450元，6.8折（原價60元、特價41元）
◾特大杯拿鐵11杯540元，7折（原價70元、特價49元）
◾風味飲指定熱飲11杯490元，5.9折（原價75元、特價45元）
◾蕎麥奶茶／黑糖粉粿蕎麥茶11杯570元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾大杯燕麥拿鐵11杯570元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾香鑽水果茶11杯490元，6.4折（原價70元、特價45元）
📍門市｜11月13日至11月17日
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾中杯單品美式2杯95元，5.9折（原價80元、特價48元）
◾中杯單品拿鐵2杯95元，5.3折（原價90元、特價48元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾桂圓薏仁飲／杏仁燕麥飲2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）
◾高蛋白摩卡咖啡2杯119元，7折（原價85元、特價60元）
◾咖啡Q凍拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾大優遊吧斯綜合美式2杯88元，5.5折（原價80元、特價44元）
◾大優遊吧斯綜合拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱美式39元，7.6折（原價51元）
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱拿鐵49元，8折（原價61元）
🟡萊爾富
📍門市｜11月11日至12月8日
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
以下單杯39元、任2杯70元，特價為2杯均價
◾四季春青茶2杯70元，7.8折（原價45元、特價35元）
◾紅玉紅茶2杯70元，7.8折（原價45元、特價35元）
◾特大冰黃金蕎麥茶2杯70元，5.8折（原價60元、特價35元）
以下單杯45元、任2杯80元，特價為2杯均價
◾台茶18歐蕾2杯80元，5折（原價80元、特價40元）
◾黃金蕎麥歐蕾2杯80元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾大杯美式38杯＋茶葉蛋38顆，特價1111元，5.3折（每組平均原價55元、特價29元）
◾大杯拿鐵30杯＋茶葉蛋30顆，特價1111元，5.7折（每組平均原價65元、特價37元）
📍APP｜10月28日至11月24日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜10月16日至12月31日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元，6.7折（原價55元、特價37元）
🟡星巴克
11月16日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
每年必喝的太妃核果風味那堤限時回歸，快把握買一送一機會爽喝，大杯原價165元、平均單杯特價83元。
周三（11月18日）是好料日，黑糖珍珠系列、特皮Q系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（11月20日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
路易莎10月至11月限定販售，「雲南白桃厭氧水洗 G1」原價160元、優惠價130元，風味是水蜜桃、白桃烏龍、蜂蜜、杏桃。
此外，到門市出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。