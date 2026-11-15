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♈ 牡羊座

♉ 金牛座

♊ 雙子座

♋ 巨蟹座

♌ 獅子座

♍ 處女座

♎ 天秤座

♏ 天蠍座

♐ 射手座

♑ 摩羯座

♒ 水瓶座

♓ 雙魚座

迎來新一週運勢，表示，本週感情桃色陷阱多，雙子座、巨蟹座與獅子座皆需慎防多角戀與三角戀糾纏，處女座也要避免爭吵鬧分手。職場方面，獅子座雖有假面小人但財運極佳，處女座有大錢進帳但需耐住性子；金牛座與牡羊座則面臨業績受挫或人際考驗，天秤座與雙魚座感情相對甜蜜體貼。本週運勢重點：愛情、工作這週愛情、工作方面都不盡人意，人際關係上要注意眉角，感情方面緣分未到。◾工作、事業運：談成生意不容易，雖然看似有機會，檢查一下你們之間有沒有過節。◾愛情、桃花運：現階段只能先當朋友，對方交往意願不高。本週運勢重點：工作、愛情這週愛情方面對方讓你死心，剩下的只有吵架的份而已。◾工作、事業運：小心業績差，人家的態度也差，讓你備受打擊喔。◾愛情、桃花運：對方不僅不想多回應，還有可能吵起來，你則是對對方死了心。本週運勢重點：愛情這週愛情方面有速食桃花出現，對方有的對象太多，太複雜的感情還是別沾惹。◾工作、事業運：如果在等案子成交，機率不高。◾愛情、桃花運：有桃花出現但太快結束，而且對方正在大談多角戀。本週運勢重點：愛情這週愛情方面，你懶得理會的正好是三角戀的爛桃花，算是不幸中的小確幸。◾工作、事業運：有點小收穫。◾愛情、桃花運：雖然對方有求必應，也像他所做的一樣喜歡你，但是有隱藏的三角戀，你則是懶得戀愛這回事。本週運勢重點：愛情、工作這週工作方面小心有小人出沒，但是你要什麼有什麼，很幸運。◾工作、事業運：小心犯小人，是假面的類型，另外這週要錢有錢、要機會有機會。◾愛情、桃花運：很容易脫單，但是有隱藏的三角戀。本週運勢重點：工作這週工作方面有大錢，避免起衝突，否則恐怕賺不了。◾工作、事業運：小心起衝突，人家貨比三家、討價還價很正常，要有點耐心。◾愛情、桃花運：小心吵架、鬧分手雙方糾纏，對方也有在考慮的對象。本週運勢重點：愛情這週愛情方面加把勁吸引對方，搞不好對方會多點回應。◾工作、事業運：有點壓力，你會覺得一時好。◾愛情、桃花運：感情甜蜜開心，對方被動、你也挺紳士的。本週運勢重點：愛情、工作、日常這週工作愛情方面都不夠亮眼，請換個形象。◾工作、事業運：能見度變小，有點卡卡的。◾愛情、桃花運：暫時找不到對象，緣分還沒來。本週運勢重點：日常、愛情、工作這週避免太心直口快了，若是過於直接，對工作、感情都不好。◾工作、事業運：有熱情的邀約，小心太直白傷了對方，因為那不是你喜歡的。◾愛情、桃花運：如果是不喜歡的人就很直接，小心刺傷對方。本週運勢重點：工作、愛情這週工作方面其實有升官運，只是被擋了，讓你很煩喔！◾工作、事業運：有升官運，但是被攔截。◾愛情、桃花運：有復合的機會，但是對方會比較冷冰，你會有點想放棄。本週運勢重點：愛情這週愛情方面對方發現你也不錯，但轉眼又認為不夠好，所以很短暫，一下就沒了。◾工作、事業運：機會轉眼即逝。◾愛情、桃花運：有短暫的曖昧小桃花。本週運勢重點：愛情這週愛情方面雖然是對方先靠近，但是你會比較主動，用行動來體貼對方的善意。◾工作、事業運：需要溝通的事情很多。◾愛情、桃花運：敏感的你會多接住對方的小劇場。