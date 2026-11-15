我是廣告 請繼續往下閱讀

蔣萬安怒批：要本於事實評論

反問沈伯洋：這是你說的正面選舉？

民進黨台北市議員許淑華指控台北市長蔣萬安在饒河夜市東發號「白吃白喝」，但遭饒河夜市自治會長郭洪金鳳駁斥，稱蔣辦事前拿出2千元處理餐費，但店家女婿表示要招待，推辭未收，批和許淑華認識多年，未跟她求證「怎麼可以隨便亂說？」蔣萬安今（15）日批評，這就是民進黨市長候選人沈伯洋說的正面選舉嗎？針對許淑華指控白吃白喝，蔣萬安說不實指控讓市議員詹為元很氣憤，第一時間就告發，饒河夜市自治會長也出來還原經過，選戰進入最後階段，還是要本於事實評論。媒體追問店家沒有出面澄清，蔣萬安則反問，「我很好奇為何是民進黨議員在政論節目講？她明明也不在現場」，也透露事先有給自治會長2000元，會長也已經給了。不過蔣萬安在昨天舉辦的「安心大遊行」上說選舉有很多造謠抹黑，沈伯洋則說很高興蔣已經認知這件事情，蔣則回嗆，昨天才有民進黨議員指控他吃霸王餐，那現在沈伯洋又說不需要追究，所以這就是他說的正面選舉嗎？許淑華14日在政論節目上爆料，蔣萬安率領立委徐巧芯等大批人馬進「東發號」吃完美食後，第一時間沒有付錢就拍拍屁股走人，直到隔天才由饒河街觀光夜市自治會會長出面把帳單結清，怒批「台北市長是有特權可以讓你這樣白吃白喝嗎？」蔣萬安第一時間駁斥許淑華指控，稱「店家說要招待，但我們堅持不肯，但店家還是不收。最後呢我們把錢交給自治會會長，請會長來幫忙處理」；許淑華則再發文痛斥「蔣萬安，可以不要說謊嗎？我再次跟店家確認，他們從來沒有跟蔣團隊任何人說要招待。當下沒有人付錢，這就是事實。]