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丹佛金塊今（15）日作客紐奧良挑戰背靠背出賽的鵜鶘隊，靠著雙核約基奇（Nikola Jokic）與穆雷（Jamal Murray）雙雙繳出準大三元全能數據，在末節拉出一波流攻勢甩開對手糾纏，終場以116：108擊敗鵜鶘收下2連勝，同時送給鵜鶘苦澀的6連敗。此役兩人不僅聯手率隊取勝，更寫下歷史新猷。根據NBA官方統計，約基奇與穆雷正式成為自1997-98賽季開始追蹤詳細助攻數據以來，NBA史上第一對「互相為彼此送出超過1000次助攻」的隊友組合，展現無可取代的絕佳默契。本場比賽金塊缺少斯特勞瑟（Julian Strawther），鵜鶘則有墨菲三世（Trey Murphy III）、穆雷（Dejounte Murray）與馬瑟林（Bennedict Mathurin）三名主力缺陣。開賽後金塊在約基奇首節獨攬9分、4籃板、3助攻帶動下取得29：23領先；次節雙方陷入防守肉搏戰，金塊一度將領先擴大至9分，但鵜鶘靠著替補群反撲緊咬不放，半場打完金塊僅以56：251微幅領先5分。易邊再戰後，鵜鶘當家球星錫安威廉森（Zion Williamson）強勢接管戰局，單節率隊打出一波13：4的猛烈反擊，三節結束將分差追到84：86僅落後2分。關鍵第四節，金塊雙星不再給對手機會，開節便發動9：0攻勢重振旗鼓，隨後再連拿5分將優勢擴大至102：87的15分差；儘管鵜鶘末段外線連續開火試圖追分，但約基奇穩健兩罰全中加上克里斯蒂安布勞恩（Christian Braun）快攻暴扣徹底鎖定勝局。數據方面，金塊除了約基奇轟下26分、8籃板、10助攻與穆雷進帳23分、7籃板、9助攻外，布勞恩也貢獻17分、7籃板與4抄截，卡梅隆強森（Cameron Johnson）拿到12分，亞倫戈登（Aaron Gordon）則有11分進帳。鵜鶘全隊雖有7人得分上雙，由威廉森24分、6籃板領銜，薩迪克貝（Saddiq Bey）16分、6籃板，喬丹普爾（Jordan Poole）14分、5助攻，仍無力在主場止敗。金塊王牌搭檔的歷史地位再度獲得印證，自兩人攜手合作以來，約基奇與穆雷的手遞手戰術瀚擋拆配合早已是全聯盟最無解的進攻武器，如今雙雙達成空前里程碑，再次證明這對冠軍搭檔的默契已臻化境。