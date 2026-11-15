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辦公室大門深鎖 馬來西亞子公司也不見人影

黃樂任董事不到一年 公司資產暴增至30億美元

新加坡禁止黃樂入境 美國曾赴公司查核

曾任金融業高層 黃樂背景與政商人脈受關注

輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳的婚外情風波持續延燒，外遇對象黃樂（Alice Huang）不僅遭美國情報機構懷疑為中國間諜，她曾任職的新加坡科技公司Megaspeed，也因涉嫌協助中國規避美國晶片出口管制而遭調查。《法新社》實地走訪發現，這家兩年內據報經手逾40億美元（約新台幣1280億元）輝達晶片的企業，辦公室竟空無一人，鄰居更透露，已經好幾個月沒看見員工進出。根據《法新社》報導，Megaspeed自稱提供雲端運算及資料中心服務，大量採購輝達先進AI晶片，卻被懷疑以東南亞資料中心為掩護，將受美國出口管制的晶片轉運至中國。記者前往新加坡商業區的Megaspeed辦公室，發現玻璃門緊鎖、內部沒有員工，附近人士表示，過去幾個月幾乎沒看過有人進出。位於馬來西亞柔佛州的子公司Speedmatrix辦公室，也同樣不見工作人員。中國已否認間諜指控，Megaspeed則表示，已聘請美國律師事務所調查公司是否遵守出口管制規定。企業登記資料顯示，黃樂相關公司於2023年初收購中國遊戲開發商7Road International的新加坡業務，隨後更名為Megaspeed International。黃樂於2023年3月至11月擔任董事。就在公司轉型後，Megaspeed業績急速成長，根據2024年提交的財報，營收在12個月內從零增加至近3億美元，資產規模也從3200萬美元暴增至近30億美元。雖然黃樂早已卸任董事，但新加坡當局指出，她仍是Megaspeed的「主要控制人」之一。相關企業資料也顯示，Megaspeed的馬來西亞子公司曾與新加坡企業Apex Enterprise Solutions簽訂資產擔保協議，而Apex透過母公司與阿里巴巴集團存在關聯。不過，這項企業關係本身並不能證明涉及違法交易。新加坡警方早在2025年2月，就針對Megaspeed及其他涉嫌違反出口管制的企業展開調查，黃樂也曾接受訊問。2025年6月，美國調查人員前往Megaspeed進行出口後查核，黃樂當時在場。同一天，新加坡警方再次約談黃樂，並扣押她的護照。雖然黃樂並未遭到起訴，但新加坡內政部指出，她因提供不實資訊、試圖淡化自己在Megaspeed的角色，於2026年2月被禁止入境。馬來西亞政府14日也表示，正在調查Speedmatrix進口的AI晶片，是否曾被轉出口至其他地區。《法新社》指出，黃樂的個人背景仍有許多不明之處。據企業資料，她是持有香港護照的中國公民，出生於湖南，曾赴香港學習傳媒相關科系，之後進入金融業。一份中國投資公司公開的履歷顯示，她曾在匯豐銀行、中信證券及上海和熙投資任職。香港企業登記資料也顯示，黃樂曾擔任南京領行科技董事，該公司經營中國叫車平台T3出行，投資方包括阿里巴巴、騰訊及中國一汽、東風汽車等企業。此外，黃樂與黃仁勳早在2024年台北國際電腦展（COMPUTEX）期間，就曾被拍到一同出席活動。隨著黃仁勳婚外情曝光，外界也開始關注兩人的關係是否涉及企業機密外洩。美國總統川普（Donald Trump）日前表示，自己在醜聞公開前就已聽取相關情報簡報，但不後悔當時未採取行動，並稱黃仁勳是「正直的人」。