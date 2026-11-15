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▲黃恩琳穿著主播套裝大跳離職舞，宣布離開民視新聞台。（圖／翻攝自IG@enlwa）

民視美女主播黃恩琳昨（14）日在社群發文，宣布自己離職的消息：「」，黃恩琳表示自己從2023年9月就進到民視，至今已有3年年資，要告別這個舞台她也有些不捨，至於黃恩琳下一步會跳槽別的電視台還是直接選擇轉職，她並無回應，未來動向成謎。昨日是黃恩琳最後一次坐上主播台，她前一晚就先發文預告：「而昨晚正式結束播報後，黃恩琳也在IG曬出她跳「離職舞」的影片，笑說：「既然今年出了離職舞…那就跳一下吧，就算是舞癡也要跳！」所謂「離職舞」是韓國女團I-DLE隊長田小娟（Jeon Soyeon）9月發行的個人單曲〈我要辭職了〉副歌所跳的舞蹈，近期在韓國、台灣都刮起cover風潮。黃恩琳除了跟風跳離職舞之外，還跟大家分享，她昨晚最後播報的新聞，是自己製作的社會新聞，她不捨地說：「粉絲們看到她離職的消息，也紛紛湧入留言祝福：「做自己開心的事情，我們都支持妳」、「恩琳真的好可愛喔」、「祝福前程似錦」，也有不少人關心她離職後要去哪？有人猜測可能是被挖角跳槽，甚至有網友調侃可能是嫁入豪門，不上班了，針對網路上各種猜測聲音，黃恩琳目前都沒回應，下一步動向仍保密中。