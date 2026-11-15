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台中11月大型重機可停一般機車格

▲新北市已開放大型重型機車停放全市路邊收費機車格，並允許在符合規定下跨2格停放，但車身不得超出格線，違規仍可能遭到開罰。（圖／新北市政府）

大型重機可停機車格！台北、新北、桃園規定一次看

台北市：開放約6.3萬格

新北市：全市收費機車格開放

桃園市：收費、免費機車格都可停

交通停車新制上路，過去大型重型機車停進一般機車格，可能因車種不符遭開罰，如今各縣市陸續放寬規定，台中市自11月起，全面開放大型重機停放公有路邊機車格及機慢車停放區，加上台北市、新北市及桃園市，今年已有4個直轄市擴大開放大型重機使用一般機車格。不過，4縣市的開放範圍、收費及跨格停車規定不同，並非全台所有機車格都能停放，騎士若未依規定停車，仍可能面臨600元至1200元罰鍰。台中市交通局公告，自2026年11月1日起，全面開放大型重型機車停放全市公有路邊機車停車格及機慢車停放區，收費方式比照各路段一般機車停車費率及收費時段，讓黃牌、紅牌大型重機騎士有更多停車選擇。台中市交通局指出，過去已陸續在部分路外停車場及商圈試辦大型重機停放機車格，包含逢甲、勤美草悟道、文心秀泰及台中火車站等區域，經評估試辦成果後，決定擴大至全市公有路邊機車格。不過，台中市特別要求「一格一車」，大型重機停放時，車身必須完整位於停車格線內，不得跨越或占用兩格以上機車格，即使願意支付兩格停車費也不行。如果車身過長，無法停入單一機車格，應改停機慢車停放區或汽車格。另外，大型重機停在機車格時，按機車費率計費；停在汽車格則依汽車費率收費，兩種月票也不能混用。這次開放範圍不包含人行道、騎樓及其他未劃設停車空間。除了台中市，台北市、新北市及桃園市也已陸續擴大開放大型重機停放路邊機車格。不過，各縣市對於能否跨格停車、收費方式及開放範圍，都有不同規定。台北市自2026年10月6日起，全面試辦開放全市約6.3萬格公有路邊收費機車停車格，供大型重機停放，騎士可採斜向停放2格的方式，避免車身超出停車格線。收費方式分為計次及計時兩種，一般計次路段每次40元；計時路段每小時20元，當日收費上限100元。部分限時機車格前20分鐘免費，付費40元可再延長20分鐘，超過40分鐘即屬違規停車。新北市自2026年7月起，全面開放全市路邊收費機車停車格，供大型重機停放。收費方式比照大型重機專用格，每4小時計費30元。新北市允許車身較長的大型重機斜向或跨2格停放，但車身不能超出停車格線，且占用2格與停放1格的收費相同。至於免費機車格，目前已確認板橋區及新店區的路邊免費機車格也開放大型重機停放，其他行政區則須依現場公告判斷，不能認為全市免費機車格均已開放。桃園市自2026年4月1日起，試辦全面開放全市路邊機車停車格，包含收費及免費車格，均可供大型重機停放。停車方式原則上採「一車一格」，若車身較長，可以斜向跨停最多2格，但必須確保車身完整位於格線範圍內。收費部分比照一般機車，依各路段公告的機車費率及收費時間計算。目前4縣市最大的差異在於，台北市、新北市及桃園市在符合各自規範下，允許大型重機跨2格停放；台中市則明確禁止跨格，占用多格也不行。提醒大型重機騎士，出門停車前應先確認所在地的開放範圍、現場標誌標線及收費方式，避免誤以為全台規定一致，反而因停錯位置收到罰單。