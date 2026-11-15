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温世政剖析「牙根是否受損」兩大處理方式

暖心喊話「有需要隨時跟我說」 祝蘇巧慧早日康復

民進黨新北市長候選人蘇巧慧在造勢晚會表演，不小心與神將碰撞意外撞斷牙齒，引發各界關心。擁有牙醫師背景的民進黨南投縣長候選人温世政昨（14）日深夜在臉書發文表達關心，除了希望蘇巧慧一切平安、沒有大礙，也以牙醫師的經驗提出專業建議，提醒她應先盡快到醫院或牙科診所檢查，拍X光確認牙根和齒槽骨的狀況。温世政表示，剛看到蘇巧慧撞斷牙齒的消息，希望她一切平安、沒有大礙。針對後續牙科處置，他建議，應先盡快到醫院或牙科診所檢查，透過拍攝X光確認牙根和齒槽骨的狀況，並依不同受損情形評估治療方式。温世政指出，第一種情況是「牙根未受損、牙齒沒有鬆動」，可依斷裂程度評估修復方式，至於是否需要根管治療及牙冠保護，則要看牙髓和牙齒受損的情況；第二種情況則是「牙根或齒槽骨受損，或牙齒明顯鬆動」，可先評估是否需要固定，盡量保住原本的牙齒，如果確定無法保留，再評估是否適合3D導航輔助的微創植牙，以及能否先裝臨時假牙維持外觀。提供專業醫療建議之餘，温世政也在文末向蘇巧慧暖心喊話，「巧慧，有需要隨時跟我說，不用客氣。祝您早日康復！」支持者也紛紛在底下留言表示，「温醫師最懂這種痛」、「我的縣長温顧果然很暖心」、「最專業的牙科醫生」、「希望下週巧慧來南投的時候已經無礙」。