根據《Dodgers Nation》報導，布比克市場行情升溫，吸引多隊競逐端出複數年合約，「以道奇角度來說，不太可能留住這類型中段先發輪值。」

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布比克去年剛入選明星賽 躍升潛力強投

在道奇發揮機會不多 外媒透露多隊競逐

合約到期的布比克休賽季引發多隊競逐，在月底勞資談判之前，市場行情仍在升溫，其中不乏幾支爭冠熱門球隊。

布比克尋求4年大約 外媒評估道奇難留人

洛杉磯道奇休賽季多達9人成為自由球員，重整陣容在即，其中包含季中剛從堪薩斯皇家挖來的先發型左投布比克（Kris Bubic）合約到期，他被視為道奇季中補強一大偷，是低調好用的隱藏強投，但在先發輪值滿出來的道奇，待在牛棚、發揮機會不多，現年29歲的布比克2020年於皇家農場畢業進入大聯盟，生涯早期成績普普，直到去年改變出手點與配球策略收到成效，靠著94英里以上速球與伸卡球，單季先發20場主投116.1局狂飆116次三振，戰績8勝7敗、防禦率2.55，ERA+高達164，還首度入選明星賽。布比克從機制上做出改變收到成效，一舉躍升聯盟潛力強投，今年開季成績依舊穩定，先發9場主投50.1局只被打出36支安打、51次三振，可惜5月中進入60天傷兵名單，季中就被交易到道奇。當時這筆交易，被專家認為是道奇交易截止日前一大偷，但因道奇先發輪值齊全，加上布比克剛傷癒回歸，實際來到洛杉磯後，都以牛棚身分出賽，例行賽出賽5場投4.2局無失分，季後賽則在對勇士、釀酒人系列賽都有登板，但2場合計僅吃下1.1局丟2分。根據《The Athletic》資深記者羅森索（Ken Rosenthal）、薩蒙（Will Sammon）聯合報導，根據目前消息，布比克團隊正尋求一張4年約6000萬至7000萬美元合約，此前提下，道奇不太可能留下他。《Dodgers Nation》就透露，布比克預期新球季成績不錯，也是扎實好用的中前段輪值人選，「但道奇先發輪值齊全，以他們的角度來說，不太可能留住像布比克這種中段先發輪值。」